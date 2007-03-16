بالیوود سینماهای پاکستان را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، سینماداران پاکستانی از مدتها پیش اعتراض خود را به نمایش بیرویه فیلمهای هندی از شبکههای تلویزیونی خصوصی اعلام کرده بودند و رئیس انجمن توزیعکنندگان فیلم پاکستان روز گذشته در جمع خبرنگاران در شهر مولتان از تصمیم قاطع سینماداران برای ادامه اعتصاب تا روز 12 آوریل، البته یک روز در هفته، خبر داد.
تعطیلی سینماها در پاکستان
جنهانزب بیگ گفت: "دولت باید به سرعت حکم به تعطیلی شبکههایی بدهد که فیلمهای هندی را بدون اجازه دفتر مقررات رسانهای پاکستان پخش میکنند. در عوض به سینماها اجازه پخش فیلمهای بالیوودی را بدهد. در تمام پاکستان فقط 67 سالن سینما وجود دارد و تنها راه احیاء سینمای کشور تعطیلی شبکههای کابلی غیرمجاز و لغو ممنوعیت نمایش فیلمهای بالیوودی در پاکستان است. سینما باید معاف از مالیات باشد و اگر دولت خواستههای ما را اجابت نکند، تعطیلی سینماها قطعی است."
صنعت سینمای پاکستان که در مرکز آن در لاهور و موسوم به لالیوود است، در طول دو دهه گذشته از رقابت نابرابر با بالیوود یا همان صنعت فیلمسازی کشور همسایه هند به شدت ضربه خورده و رو به نابودی رفته است. ضمن اینکه ممنوعیت نمایش فیلم هندی در سینماهای پاکستان صرفا به سینماداران این کشور ضربه زده، چون نسخه قاچاق این فیلمها به وفور در تمام نقاط پاکستان یافت میشود.
در پاکستان سالانه کمتر از 60 فیلم تولید میشود و بسیاری از سینماداران به همین دلیل ترجیح دادهاند سینماهای خود را تبدیل به مراکز فروش کنند. برخی هم رو به نمایشهای صحنهای آورده و سینما را تبدیل به سالن تئاتر کردهاند.
