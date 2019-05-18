احتمال وقوع مجدد سیلاب در کاشان

عباس ارغوانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وقوع سیل اخیر در مشهد اردهال کاشان اظهار داشت: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفت بارش‌های رگباری همراه با وزش باد نسبتاً شدید و شدید پیش بینی می‌شود، بر همین اساس بارش تگرگ نیز دور از انتظار نیست و با توجه به این شرایط جوی مسافران از تردد در مسیر رودخانه‌ها خودداری کنند.

وی با بیان اینکه در زمان وقوع رعد و برق و تگرگ از تردد در زیر درختان بلند و خشک خودداری کنند، افزود: بهترین مکان در مواقع وقوع تگرگ و رعد و برق خودرو شخصی است و سعی کنند در زمانی که طبیعت گردی می‌کنند به اماکنی بروند که یک ساختمان در نزدیکی آنها باشد چراکه این وضعیت جوی ناپایدار تا چند روز آتی ادامه دارد.

رئیس اداره هواشناسی کاشان با بیان اینکه منظور از رگبارهای بارش‌هایی است که در بخشی وجود داشته و در بخشی دیگر بارش باران نداریم، ابراز داشت: زمانی که از بارش‌های رگباری باران صحبت می‌کنیم انتظار وقوع روان آب‌ها و سیل داریم، این شرایط نیز در هفته آینده وجود دارد و احتمال وقوع سیلاب دور از انتظار نیست و بر همین اساس به دهیاران توصیه می‌شود مسیرهای آب را بازبینی تا از باز بودن آنها اطمینان حاصل کنند.

وی ضمن تاکید بر بازبینی ناودان‌های منازل گفت: با توجه به زیاد شدن مخاطرات طبیعی طی روزهای اخیر بهترین و مطمئن‌ترین حالت برای جبران خسارت‌های حاصل شده بیمه کردن منازل خود است که با این اقدام خسارات ناشی از این مخاطرات به حداقل برسد.