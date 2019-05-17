رایزنی وزیران خارجه انگلیس و عراق در مورد تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه انگلیس از دیدار «جرمی هانت» وزیر خارجه این کشور و «محمد علی الحکیم» همتای عراقی اش در لندن خبر داد.

بر این اساس دو طرف در این دیدار در مورد نگرانی های ناشی از افزایش تنش ها در منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مناسبات دو جانبه از جمله همکاری های امنیتی و اقتصادی از دیگر مسائل مورد بحث بین دو طرف بوده است.

انگلیس به تعبیت از سناریوی ناامن جلوه دادن منطقه از سوی آمریکا، سطح هشدار امنیتی نیروهای خود در کشورهای عراق، عربستان، کویت و قطر را ارتقاء داده است.

وزیر خارجه انگلیس به تازگی گفت که لندن با ارزیابی واشنگتن درباره افزایش تهدید ایران اشتراک نظر دارد. بااین‌حال منابع آگاه می‌گویند که دو طرف بر سر افزایش تنش‌ها در منطقه به‌شدت اختلاف‌نظر دارند.