راه اندازی سامانه خوداظهاری بسیج ملی کنترل فشار خون

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، گفت: این سامانه برای ثبت اندازه فشار خون توسط افراد یا در ایستگاه‌های سنجش فشار خون توسط سنجشگران داوطلب در سراسر کشور، راه اندازی شده است.

دبیر شورای راهبری بسیج ملی کنترل فشار خون، اظهار داشت: برای ثبت اندازه فشار خون کافی است افراد به نشانی این سامانه مراجعه کرده و پس از مطالعه راهنمای تکمیل پرسشنامه و راهنمای اندازه گیری فشارخون و نیز ورود کد ملی و تاریخ تولد خود وارد سامانه شده و در آنجا نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده و همچنین ثبت اندازه فشار خون خود و یا نزدیکانشان اقدام نمایند.

رئیسی تاکید کرد: پویش اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون، تا عید سعید فطر برگزار می‌شود و مراحل اندازه گیری و ثبت فشارخون هموطنان بالای ۳۰ سال سراسر کشور از روز عید سعید فطر تا ۱۵ تیر انجام خواهد شد.