  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۲۴

پیکر پدر شهید نجفی در بهشهر تشییع می شود

پیکر پدر شهید نجفی در بهشهر تشییع می شود

بهشهر- مراسم تشییع پیکر " حاج علی نجفی" پدر شهید عیسی نجفی و همسرش که پنجشنبه شب در بهشهر به قتل رسیدند، عصر امروز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، " حاج علی نجفی" پدر "شهید عیسی نجفی" و همسرش شامگاه پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه گذشته در خانه شأن واقع در بهشهر مازندران کشته شدند.

طبق اعلام اورژانس بهشهر شاهرگ آنها (پدر شهید نجفی و همسرش) زده شده است و تلاش نیروهای امنیتی و نظامی برای شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلین ادامه دارد.

علی محمد شاعری، نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خواست تا با قید فوریت نسبت به شناسایی، معرفی و مجازات عاملان این واقعه تأسف‌بار اقدام کنند.

مراسم تشییع " حاج علی نجفی" پدر "شهید عیسی نجفی" و همسرش که پنجشنبه شب در بهشهر به قتل رسیدند، عصر شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از مسجد امام جعفر صادق (ع) بهشهر برگزار می‌شود

بر اساس اعلام دادستانی مازندران، تیم ویژه برای بررسی قتل پدر شهید تشکیل شده است.

کد مطلب 4619320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه