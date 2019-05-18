پیکر پدر شهید نجفی در بهشهر تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، " حاج علی نجفی" پدر "شهید عیسی نجفی" و همسرش شامگاه پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه گذشته در خانه شأن واقع در بهشهر مازندران کشته شدند.

طبق اعلام اورژانس بهشهر شاهرگ آنها (پدر شهید نجفی و همسرش) زده شده است و تلاش نیروهای امنیتی و نظامی برای شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلین ادامه دارد.

علی محمد شاعری، نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خواست تا با قید فوریت نسبت به شناسایی، معرفی و مجازات عاملان این واقعه تأسف‌بار اقدام کنند.

مراسم تشییع " حاج علی نجفی" پدر "شهید عیسی نجفی" و همسرش که پنجشنبه شب در بهشهر به قتل رسیدند، عصر شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از مسجد امام جعفر صادق (ع) بهشهر برگزار می‌شود

بر اساس اعلام دادستانی مازندران، تیم ویژه برای بررسی قتل پدر شهید تشکیل شده است.