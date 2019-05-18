به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار فیلتر نانویی توسط یک شرکت دانش بنیان در خودروهای داخلی مورداستفاده قرار گرفته است.

شاهپور پیروزی، مدیرعامل شرکت تولید کننده فیلترهای نانو گفت: فیلترهای نانویی به دلیل بهره‌مندی از فناوری نانوالیاف توانایی فیلتراسیون بالاتری نسبت به فیلترهای رایج دارند بنابراین استفاده از آن‌ها به کاهش ۲۰ درصدی آلودگی هوا کمک می‌کند.

وی افزود: همچنین این فیلترها توانایی کاهش مصرف سوخت را نیز دارا بوده و می‌توانند بین ۵ تا ۱۵ درصد مصرف سوخت را کاهش دهند. در نتیجه استفاده از فیلترهای نانویی می‌تواند کاهش آلایندگی و مصرف سوخت را برای مصرف‌کننده در پی داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: اگر ۲۵ درصد از خودروهای داخلی از این فیلترها استفاده کنند سالانه صد میلیون لیتر در مصرف سوخت و یک صد هزار میلیارد ریال در بخش مقابله با آلودگی هوا صرفه‌جویی خواهد شد. این شرکت ظرفیت تأمین فیلتر ۲۵ درصد از خودروهای داخلی را دارا است.

پیروزی افزود: فیلترهای نانویی که در حال حاضر تولید می‌شوند قابلیت استفاده در بیشتر خودروهای داخلی نظیر پراید، سمند، انواع پژو، تندر، زانتیا و مگان را دارا هستند. هرچند به دلیل مشکلات همکاری با خودروسازان، در حال حاضر این فیلترها به صورت مستقیم به بازار عرضه شده و ما فروشی به شرکت‌های خودروساز نداشته‌ایم. در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار فیلتر نانویی به بازار عرضه شده است.

وی صادرات را یکی از محورهای اصلی شرکت دانست و گفت: از ابتدای کار مبنا بر صادرات محصولات نانویی بوده و حتی کیفیت تولید و نوع بسته‌بندی‌های انجام شده منطبق با نیازهای صادراتی بوده اما به دلیل مشکلاتی نظیر فقدان نقدینگی کافی و همچنین دشواری‌های انتقال ارز، این شرکت هنوز در بخش صادرات فعال نبوده است.

وی گفت: در این فیلترها از نانوالیاف استفاده می‌شود، در حال حاضر ما به فناوری جدیدی برای ساخت نانوالیاف دست پیدا کرده‌ایم که در آن نانوالیاف با نانوذرات ترکیب شده و موجب ارتقا کیفی محصولات فیلتر می‌شود. این فناوری در حال دریافت مجوزهای لازم برای تجاری‌سازی است.

مدیرعامل این شرکت گفت: امیدواریم که با توسعه فناوری فیلترهای نانویی، مصرف سوخت در سطح کشور کاهش یافته و سهم خودروها در آلایندگی هوا به ویژه در فصل‌های سرد سال کاهش یابد.