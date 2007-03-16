  1. سیاست
رئیس جمهور در فرودگاه یزد :

سهم استان یزد از تسهیلات اشتغال زایی به 500 میلیارد تومان رسید

احمدی نژاد در پایان بیست و ششمین سفر استانی خود اعلام کرد: سهم استان یزد از تسهیلات افتتاح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به حدود500 میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان یزد، محمود احمدی‌ نژاد رییس ‌جمهور ظهر روز در آخرین مرحله از بیست و ششمین سفر استانی خود در فرودگاه یزد در جمع خبرنگاران به تشریح نتایج این سفر پرداخت.

احمدی‌نژاد اعلام کرد : در نشست پنجشنبه شب هیات دولت دریزد ، حدود 150 میلیون تومان به عنوان تسهیلات لازم برای افتتاح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به استان یزد  اضافه شد و در مجموع می‌توان گفت که سهم استان یزد از این تسهیلات به حدود500 میلیارد تومان رسید که تا پایان سال 86 قابل جذب است .

وی همچنین از اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای حمایت از کشاورزی و پیش‌بینی‌های لازم برای تامین آب استان و رفع خشکسالی خبر داد.

به گفته رئیس جمهور دولت قصد دارد که زمینه‌ای را برای مرمت قنوات این استان فراهم کند.

بیست و ششمین سفر استانی محمود احمدی نژاد که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده بود با حرکت وی از فرودگاه یزد به سمت تهران پایان یافت .

