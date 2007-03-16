سهم استان یزد از تسهیلات اشتغال زایی به 500 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان یزد، محمود احمدی‌ نژاد رییس ‌جمهور ظهر روز در آخرین مرحله از بیست و ششمین سفر استانی خود در فرودگاه یزد در جمع خبرنگاران به تشریح نتایج این سفر پرداخت.

احمدی‌نژاد اعلام کرد : در نشست پنجشنبه شب هیات دولت دریزد ، حدود 150 میلیون تومان به عنوان تسهیلات لازم برای افتتاح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به استان یزد اضافه شد و در مجموع می‌توان گفت که سهم استان یزد از این تسهیلات به حدود500 میلیارد تومان رسید که تا پایان سال 86 قابل جذب است .

وی همچنین از اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای حمایت از کشاورزی و پیش‌بینی‌های لازم برای تامین آب استان و رفع خشکسالی خبر داد.

به گفته رئیس جمهور دولت قصد دارد که زمینه‌ای را برای مرمت قنوات این استان فراهم کند.



بیست و ششمین سفر استانی محمود احمدی نژاد که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده بود با حرکت وی از فرودگاه یزد به سمت تهران پایان یافت .



