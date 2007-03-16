تعلیق تحریم علیه ایران یکی از اهداف تظاهرات ضد جنگ امروز در واشنگتن است

"اردشیر عمانی"Ardeshir Ommani که درحال عزیمت از نیویورک به واشنگتن یعنی محل برگزاری تظاهرات ضد جنگ است؛ در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر گفت : هدف از تظاهرات ضد جنگ امروز این است تا دولت و کنگره آمریکا را تحت فشار قرار دهیم تا از ادامه جنگ افروزی در عراق و حمله احتمالی به ایران بردارد و تحریم ها علیه ایران را نیز لغو کند.

بنیانگذار"کمیته دوستی ایرانیان مقیم آمریکا " و از مؤسسین سازمان "جنگ علیه ایران را متوقف کنید" افزود: به احتمال قوی این بزرگترین تظاهرات ضد جنگ در آمریکا نخواهد بود، اما انتظار می رود 50 تا 100 هزار نفر در آن از سراسر آمریکا شرکت کنند.

این فعال صلح در آمریکا به مهر گفت : ما با تهیه پلاکارهایی در آنها از دولت آمریکا درخواست کرده ایم تا تلاشها برای جنگ افروزی علیه ایران و تحریم این کشور را متوقف کند و به تاثیر اقدامات خود خوش بین هستیم.

عمانی افزود: ما از ایرانیان ساکن نقاط مختلف آمریکا درخواست می کنیم تا در یک صف به طور متحد از حقوق ملت ایران دفاع کنند و تصور می کنیم که این مبارزه در داخل آمریکا تا حدودی بر سیاست سردمداران این کشور تاثیر می گذارد.

وی همچنین با اشاره به فشارهای موجود بر دولت آمریکا از درون و از مجامع بین المللی و تاثیر آن بر مقامهای آمریکایی به مهر گفت : چندی پیش یکی از سیاستمداران ضد جنگ آمریکا که از اعضای کنگره هم می باشد؛ ازیکی از دوستان من درخواست کرده بود تا در بین جامعه ایرانیان مقیم آمریکا سخنرانی کند و این همان فردی است که با جنگ عراق پیش از آغاز آن مخالفت کرده بود.

این فعال ضد جنگ در ادامه با ابراز امیدواری درباره تاثیر مخالفت ها با سیاست های جنگ طلبانه آمریکا، خواستار تلاش برای رساندن پیام مخالفت گسترده با جنگ به سران آمریکا شد.

وی همچنین گفت که این تظاهرات ممکن است تا چند روز به طول بینجامد.

عمانی با اشاره به نصب چادرهایی در محل برگزاری تظاهرات ضد جنگ، خاطرنشان کرد: این اقدام گروهها سبب شد تا از چند روز پیش،حدود 8 نفر ازافرادی که برای برگزاری تظاهرات در واشنگتن تجمع کرده بودند؛ از سوی دولت آمریکا بازداشت و روانه بازداشتگاهها شوند که این با سیاست های به اصطلاح دموکراتیک آمریکا متناقض است.