مدارس منطقه دشتیاری سیستان و بلوچستان به امکانات آموزشی مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ایرانسل، پروژه «مدارس درخشان» پروژه‌ای در حوزه مسئولیت اجتماعی در منطقه دشتیاری چابهار است که با هدف افزایش کیفیت آموزش از طریق تجهیزات دیجیتال و خدمات مخابراتی از ماه رمضان سال گذشته آغاز شد و پس از انجام بررسی‌های صورت گرفته، با تجهیز مدارس به تجهیزات دیجیتال و خدمات مخابراتی مناسب ادامه پیدا کرد و از چهارشنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۸ به بهره برداری رسید. در افتتاح این پروژه فرماندار چابهار و معاون استاندار سیستان و بلوچستان، امام جمعه اهل سنت شهر نگور، جمعی از مقامات ارشد محلی و مدیرعامل ایرانسل حضور داشتند.

در این مراسم لطیف بادپا مدیر آموزش و پرورش منطقه دشتیاری ضمن برشمردن نکات مثبت پروژه «مدارس درخشان» در بالا بردن کیفیت آموزش در مدارس و هنرستان‌های منطقه، از ایرانسل و انجمن حامی تشکر کرد.

در ادامه مولانا عارفی امام جمعه اهل سنت شهر نگور گفت: «اقدام در راه آموزش باقیات صالحات است.» وی همچنین برکات اقدامات اینچنین را در ماه مبارک رمضان دوچندان دانست و از ایرانسل خواست تا در مناطق محروم بیشتر حضور داشته باشد.

همچنین امین سرتیپی مدیر سرمایه گذاری اجتماعی ایرانسل با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه و کمپین #نزدیکترشیم در ماه مبارک رمضان سال ۹۷ بر استفاده از محصولات، خدمات، تخصص و تجربه شرکت ایرانسل و کارکنان آن در اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی تاکید کرد.

رحمدل بامری، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه چابهار نیز در سخنانی گفت: «وقتی انسان می‌بیند با وجود تمام مشکلات و سختی راه و گرفتاری‌های جاری، شرکت بزرگی مثل ایرانسل در سطح مدیریت عالی، برای خدمت به مردم مناطق محروم و فرزندان با استعداد این استان، قدم برمی‌دارد بسیار خوشحال می‌شود.»

وی افزود: «ایرانسل از این فرصت برای اقدام در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی، به زیبایی استفاده کرده است و قطعاً این اقدامات هزینه نیستند و سرمایه گذاری حسنه برای شرکت محسوب می‌شود.»

عباسی آرند: آموزش ابزار اصلی توسعه نیروی انسانی است

در ادامه بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل ضمن اشاره به نقش ایرانسل در تحول صنعت موبایل و بازار مخابرات کشور، ظرفیت عظیم خدمات این شرکت را در راه خدمت رسانی به مردم ایران دانست و گفت: «پایه توسعه در کشور توسعه نیروی انسانی است و آموزش ابزار اصلی توسعه این نیرو است.»

وی با قدردانی از معلمان ادامه داد: «ما باید قدردان معلمان و فرهنگیان کشور باشیم که با شرایط دشوار کار می‌کنند به خصوص در مناطق محروم و ما وظیفه داریم در این موضوع مهم کمک‌های بیشتری کنیم. با توجه به کمبودهای بخش آموزش، شرکت ایرانسل تمرکز خود را روی موضوع آموزش دیجیتال و آنلاین قرار داده است.»

عباسی آرند همچنین گفت: «پروژه‌ای که امروز افتتاح می‌شود هم در همین راستا است و امیدواریم ظرفیت و امکاناتی که در اختیار آموزش و پرورش منطقه قرار گرفته، منجر به توسعه بیشتر سطح آموزش دانش آموزان و ارتقای سطح معلمان بشود تا ما با بتوانیم خروجی درخشان از پروژه «مدارس درخشان» را الگوی مناطق دیگر قرار دهیم.»



پس از این مراسم مدیرعامل ایرانسل به همراه مقامات و مدیران محلی از شش مدرسه منطقه دشتیاری دیدار کرد و با حضور جمعی از دبیران و دانش آموزان، اتاق‌های شبکه کامپیوتر مدارس را افتتاح کردند.

در این پروژه، از سال قبل ابتدا پوشش اینترنت پر سرعت مناطق روستایی تأمین شد و پس از آن تجهیزات مورد نیاز آموزش دیجیتال شامل رایانه، تلویزیون‌های LED، مودم‌های اینترنت پرسرعت به همراه اینترنت رایگان، اتاق شبکه کامپیوتر در اختیار ۱۵ مدرسه منطقه دشتیاری چابهار قرار گرفت.

سالانه بیش از ۱۵۰۰ دانش آموز می‌توانند از تجهیزات ارائه شده در پروژه «مدارس درخشان» بهره بگیرند.

ایرانسل با توجه به فعالیت‌های خود در حوزه آموزش از طریق نرم‌افزارهای کاربردی نظیر «لنز»، «دانا» و «چارخونه» همواره به کیفیت محتواهای آموزشی توجه داشته است و در همین راستا با توجه به موضوع آموزش دیجیتال چندرسانه‌ای و آموزش از راه دور به عنوان یکی از عوامل تقویت کیفیت آموزش در این منطقه فعالیت خود را گسترش داده است.