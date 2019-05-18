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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۳۵

رئیس ستاد عتبات عالیات خوزستان:

مسئله معارض استقرار مواکب در مرز چذابه باید حل شود

مسئله معارض استقرار مواکب در مرز چذابه باید حل شود

اهواز - رئیس ستاد عتبات عالیات خوزستان گفت: مسئله معارض استقرار مواکب در مرز چذابه باید حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود موسوی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد اربعین حسینی استان اظهار کرد: درخواستی که از مسئولان داریم این است که جاده منتهی به مرز چذابه که در اثر سیلاب و آبگرفتگی بسته شده است، باز شود.

وی افزود: مسئله معارض در بحث مواکب در مرز چذابه باید حل شود و اکنون کارشناس رسمی دادگستری نیز ورود کرده و این مشکل را نیز باید مرتفع کرد.

رئیس ستاد عتبات عالیات خوزستان با اشاره به ادعای معارضان در مالکیت تپه‌های شنی چذابه و عدم ادعا نسبت به زمین‌های پارکینگ مرزی چذابه تصریح کرد: تعجب ما این است که چرا تنها این تپه ماسه‌ای مهم است و اعتراضی به ساخت پارکینگ‌ها در مرز چذابه نشد.

حجت‌الاسلام موسوی گفت: این موضوع نیاز به وکیل و پیگیری و رسیدگی دارد؛ اگر به این مسئله رسیدگی نشود افراد دیگری هم مدعی می‌شوند.

وی ادامه داد: بحث ساخت دیگر مواکب در مرز چذابه در وضعیت زرد باقی مانده و مرزبانی مانع ساخت باقی مواکب شده و اجازه ساخت آنها را نمی‌دهد.

رئیس ستاد عتبات عالیات خوزستان گفت: این موضوع با بازدید حل نمی‌شود و اگر لازم است در همین جلسه یا جلسه دیگری باید آن را حل کرد.

حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: موضوع باید به گونه‌ای حل شود که موجب دلگرمی مردم شود و اختلال در کار مرزبانی نباشد.

وی بیان کرد: مسئله دیگر بحث دو پایانه مرزی است که نیاز است در هر پایانه ۶ موکب مستقر شود که یک موکب ثابت و بقیه موقت باشند.

کد مطلب 4619678

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