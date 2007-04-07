تداوم رفتارهای مداخله گرانه آمریکا در خاورمیانه در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه خاورمیانه مانند سالهای پیش، یک مسیر پر تلاطم را در سال 1385 هجری شمسی طی نمود. بحران های اساسی خاورمیانه بیشتر از مداخله دولتهای فرامنطقه ای در منطقه ناشی می شود. از همین رو بررسی سطح تحولات منطقه در چارچوب نظام مداخله گر که دربرگیرنده الگوی فعالیتها و مناسبات قدرتهای بزرگ یا نظام مسلط در یک منطقه ویژه هست ، ما را در شناخت هر چه بیشتر تحولات یاری می کند .

درسال 85 آمریکا بدون رقیب جدی بزرگترین بازیگر مداخله گر در خاورمیانه بود و قرار گرفتن این کشور در راس نظام هژمونی سلسله مراتبی، سیاست خارجی این کشور را معیار سنجش برای رفتارهای کشورهای منطقه نموده است. عمده ترین کشورهایی که در منطقه خاورمیانه در کانون بحرانهای درگیر در بازیگری آمریکا بودند، به شرح زیر می باشد :

1) عراق: آنچه که عراق را به مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا تبدیل کرده است بدین علت می باشد که این کشور محل تعیین کننده جایگاه واشنگتن در آینده منطقه است و سرنوشت استراتژی خاورمیانه ای آمریکا را رقم می زند.

کردارهای آمریکا درعراق در سال گذشته برقراری امنیت ، اعدام صدام و همراهان کلیدی وی و متوجه نمودن آن به ایران و شیعیان، حذف شخصیتهای کلیدی القاعده همانند زرقاوی، تدوین برنامه های راهبردی برای خروج از بن بستها را می توان برشمرد .

دولت آمریکا سعی کرد بسیاری از ناکامی های خود در عراق را با راه اندازی زنجیره ای از تهاجمات سیاسی و حتی نظامی علیه ایران بپوشاند. وضع کنونی آمریکا در مجموعه رویارویی های این کشور در خاورمیانه با وضعی که در سال ١٩٧٠ در جنگ ویتنام پیدا کرده بود، شباهت دارد. در آن موقع درست در حالی که ارتش آمریکا در ویتنام از لحاظ نظامی به بن بست رسیده بود ، نیکسون زیر پوشش " ویتنامی کردن جنگ " آن را به کامبوج نیز گسترش داد. همان طور که طرح نیکسون باشکست روبرو شد ، به احتمال زیاد ، بوش نیز با این طرح نخواهد توانست بحران هژمونی جهانی آمریکا را حل کند. چرا که ایران تنها قدرتی نیست که با هژمونی امریکا مشکل دارد .

مسئولان کنونی آمریکا بواسطه نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال 85 شاهد ورود دموکراتها در امورعراق بود. این عامل بزرگترین مانع داخلی برای کاخ سفید به عنوان مداخله گر مهم فرامنطقه ای در مورد عراق خواهد بود .

2) ایران: جنجال انرژی هسته ای مهمترین تنشی است که توسط ایالات متحده در منطقه بر ضد ایران به راه افتاده است. واشنگتن درصدد است ساختار امنیتی کل جهان و به ویژه خاورمیانه را تغییر دهد. بدیهی است که با این نگرش کشورهای دارای عقاید خاص نمی توانند مورد قبول واشنگتن باشد. جمهوری اسلامی ایران با داشتن ایده مردمسالاری دینی پیام نوینی را به نظام بین الملل منتقل کرد و ترس از توجه و پذیرش سایر کشورها ، کشورهای غرب را به مقابله جویی با جمهوری اسلامی ایران وا داشت و در حال حاضر بهانه غربی ها مسئله هسته ای صلح آمیز ایران می باشد تا ضریب فشار بر تهران افزایش یابد .

قطعنامه 1737 نقطه شروع واشنگتن در مبارزه نرم علیه ایران بود. این قطعنامه که تحریم های نظامی را در بر می گرفت مقدمه ای برای ایجاد محدودیت تدریجی در برابر ایران می باشد.

3) لبنان: لبنان و حزب ا.. دو رویداد سرنوشت ساز را شاهد بود. جنگ سی و سه روزه و رویارویی های سیاسی بین احزاب حاکم و مخالف، صحنه این کشور را دگرگون کرد. آمریکا در هر دو رویداد نقش آفرینی نمود. در جنگ 33 روزه با تاخیر در تصویب قطعنامه 1701 به دنبال فرصت دهی به تل آویو بود تا اهداف این رژیم در ایجاد خط حایل بین مرز سرزمین اشغالی و رود لیطانی تحقق یابد. در جریان بحران سیاسی داخلی نیز آمریکا با حمایت از جناح حاکم مانع از قدرت یابی حزب ا.. و جناح میشل عون بود .