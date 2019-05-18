به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر امروز شنبه در نشست با مدیرکل و دیگر مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان که به مناسبت هفته میراث فرهنگی برگزار شد، اظهار داشت: استان کرمانشاه دارای آثار باستانی و تاریخی بسیاری است که به خوبی از این ظرفیت‌ها تاکنون استفاده نشده است.

وی افزود: همچنین این استان دارای ظرفیت‌های گردشگری طبیعی فراوان و زیبایی است که می‌توان به غار قوری قلعه اشاره داشت که یکی از زیباترین غارهای جهان است اما تاکنون اقدام مناسبی برای توسعه و مناسب سازی آن انجام نشده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بیان داشت: صنایع دستی کرمانشاه از دیر باز مطرح بوده است و صنایعی همچون گلیم هرسین جزو ظرفیت‌های این صنعت در استان است که باید با ابتکار و سلیقه و توجه به نیاز و خواست بازار بتوان رونق دوباره ای به این صنعت در کرمانشاه داد.

وی تصریح کرد: این سازمان باید در درآمد زایی برای استان پر تلاش باشد و در عین حال همواره مراقب باشد که فرهنگ زیبای ایرانی و اسلامی در مسائل مختلف گردشگری خدشه دار نشود.