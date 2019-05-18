به گزارش خبرنگار مهر، از آنجایی که طبق قانون مصوب مجلس درباره افزایش حقوق‌ها در سال جدید، باید به تمام کارمندان دولت ۴۰۰ هزار تومان به صورت ثابت اضافه شود، برخی از معلمانی که استخدامی سال ۹۷ بودند و به حقوق آنها تنها ۲۷۰ هزار تومان اضافه شده است، نسبت به عدم اجرای این قانون اعتراض داشتند. حتی برخی از فیش‌های حقوقی معلمان که در بخش کسورات مبلغ ۴۰۰ هزار تومان از فیش حقوقی اردیبهشت ماه آنها اضافه شده و یا فیش‌های حقوقی مقایسه‌ای اسفند و اردیبهشت این روزها در فضای مجازی قابل پیگیری است اما ظاهراً به نظر می‌رسد باز هم بحث خوانش قانون در میان است.

علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در این رابطه گفته است که علیرغم نظر آموزش و پرورش که باید به حقوق تمام کارمندان رسمی و پیمانی ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود اما ظاهراً بنا بر همین نظر اشتباهی در صدور احکام صورت گرفته بوده و اشتباهی در محاسبه میزان افزایش حقوق صورت گرفته بوده و تنها تکلیف دولت برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق خاص نیروهای رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است و ظاهراً این قانون برای معلمانی که طبق ماده ۲۸ جذب شده اند و یا دانشجو معلم‌ها نیست.

از آنجایی که شمار معلمانی که طبق این دو صورت در سال ۹۷ جذب شده اند، حال باید احکام شمار زیادی از معلمان دوباره تغییر کرده و به همان افزایش ۲۷۰ هزار تومانی بازگردند.

الهیار ترکمن نیز گفته است: اگر هر مرجع دیگری چون مجلس ایرادی به مصوبه دولت دارد باید آن را با دولت حل و فصل و بررسی کند، اگر تشخیص دادند مصوبه باطل است، بخشنامه اصلاحی می‌آید و اگر هم که مصوبه درست بود، همان عملی می‌شود. این امر باید توسط مراجع ذیربط پیگیری شود. معلمانی که طبق ماده ۲۸ جذب شده اند پیمانی آموزش و پرورش نیستند و دوران کارورزی را می‌گذرانند و دانشجو معلمان نیز در حال تحصیل هستند و کارمند رسمی محسوب نمی‌شوند.

آن طور که به نظر می‌رسد بار دیگر مشکلات بودجه‌ای به اضافه قوانینی که خوانش‌های متفاوتی می‌توان از آن کرد، بار دیگر گریبان آموزش و پرورش را گرفته است. حال باید فرض کرد در یک مدرسه که عده‌ای معلم در کنار هم مشغول تدریس هستند و یکی از آنها کارمند رسمی، یکی استخدام پیمانی، یکی دانشجو معلم و دیگری طبق ماده ۲۸ جذب شده، وقتی فیش‌های حقوقی خود را با هم قیاس می‌کنند و به صورت طبیعی شاهد تبعیض می‌شوند چه نتیجه‌ای بر کارکرد آنها خواهد داشت. همین است که بسیاری از کارشناسان نسبت به جذب به شیوه‌های مختلف توسط آموزش و پرورش ایراد می‌گیرند چرا که نتیجه این تفاوت‌ها خود را در بزنگاه‌های متفاوتی نشان خواهد داد.

پیش از این نیز در بهمن ماه چالشی میان سازمان امور استخدامی و وزارت آموزش و پرورش بر سر اینکه احکام دانشجو معلمان باید پیمانی باشد یا آزمایشی رسمی مطرح شد که گزارش آن را می‌توانید اینجا بخوانید. ظاهراً علیرغم اینکه وعده داده شده بود مشکل حل شده است اما همچنان محل ایراد باقی است. هر چند حتی اگر احکام دانشجو معلمان پیمانی باشد نیز باید قاعدتاً مشمول این افزایش حقوق باشد. اینها همه در حالی است که آموزش و پرورش به دلیل بحران بازنشستگی معلمان که خود از سونامی بازنشستگی از آن یاد می‌کنند، به میزانی با کمبود معلم رو به روست که طبق طرحی قرار است دانشجو معلمان از سال دوم تحصیل در دانشگاه فرهنگیان همزمان جذب معلمی شوند.