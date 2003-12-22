مردم همراهي خود با نظام را با شركت در انتخابات ثبت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر سيدمحمد خسروي در جلسه ستاد گراميداشت دهه مبارك فجر شهرستان گرگان افزود: مردم به عنوان صاحبين اصلي اين نظام شركت در انتخابات را يك فرضيه و تكليف شرعي مي دانند.

به گفته وي: هرچند نقدهايي بر شيوه و اجراي قانون انتخابات وارد است اما لزوم حضور مردم با توجه به موقعيت حساس كشور به شكل جدي احساس مي شود.

وي خاطر نشان كرد: مردم براي حفظ ارزشهاي انقلاب براي اقامه و برپايي اين نظام سرمايه هاي مادي و معنوي بسيار صرف كرده اند.

خسروي با تاكيد بر دفاع از حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان اضافه كرد: سعي مي كنيم از تمامي ظرفيت هاي قانوني براي حفظ حقوق مردم و نامزدهاي انتخاباتي استفاده كنيم.

وي يادآور شد: آراي ملت امانتي است كه براي حفظ اين امانت را هيچ كوششي دريغ نمي كنيم.

فرماندار گرگان با اشاره به گذشت ربع قرن از انقلاب اسلامي افزود: بايد تلاش كنيم اين انقلاب را به نسل جديدي كه آن را درك نكرده اند به درستي معرفي كنيم.

خسروي تصريح كرد: تمامي دستگاههاي دولتي نيز مي بايست تلاش كنند كه جشنهاي انقلاب اسلامي به سمت مردمي شدن پيش برود.

وي با اشاره به نقش شوراها در برگزاري باشكوهتر جشن انقلاب خاطرنشان كرد: شوراها به عنوان مديران امور محلي شهر و روستا و معتمدين مردم مي توانند نقش مهمي در كشاندن مردم پاي صندوق آرا ايفا كنند.