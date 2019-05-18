سفر هیات اعزامی اتحادیه اروپا به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش خدمات اقدامات خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در توئیتر از سفر هیأتی از اتحادیه اروپا به ونزوئلا برای مذاکره با دولت و مخالفان این کشور خبر داد.

این هیأت اعزامی متشکل از نمایندگانی از کشورهای ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و سوئد است و نماینده‌ای از کشور اروگوئه نیز آنها را همراهی می‌کند.

سفر هیأت اتحادیه اروپا به ونزوئلا در حالی است که کشور نروژ میزان مذاکرات دولت ونزوئلا و مخالفان بوده است.

در همین رابطه یک هیأت رسمی از دولت ونزوئلا در اقدامی برای یافتن راه‌های ممکن برای مصالحه با اپوزیسیون این کشور به نروژ سفر کرده و «خوان گوایدو» رهبر مخالفان، این نشست را تلاشی برای نشستن پای میز مذاکره دانسته است.

خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا به خبرنگاران گفت: این اقدام به هیچ عنوان مذاکره نیست بلکه تلاش نروژ به عنوان میانجی است که ماه‌ها در جریان بوده است.

گوایدو خاطرنشان کرد، این دومین بار است که نروژ طرف‌های ونزوئلا را برای نشستن پای میز مذاکره به اسلو دعوت کرده است.