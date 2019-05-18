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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۴۳

تشکیل جلسه هماهنگی پرسپولیس برای بازی با سپاهان اصفهان

تشکیل جلسه هماهنگی پرسپولیس برای بازی با سپاهان اصفهان

باشگاه پرسپولیس به منظور حضور هر چه بهتر در بازی نیمه نهایی جام حذفی، جلسه هماهنگی تشکیل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف حضور هر چه بهتر پرسپولیس در بازی مرحله نیمه پایانی جام حذفی و فراهم شدن شرایط مناسب برای تیم در این دیدار که در اصفهان برگزار خواهد شد، امروز شنبه جلسه‌ای در باشگاه پرسپولیس تشکیل شد. در این جلسه با اخذ تصمیم‌ها و تقسیم وظایف، مقرر شد هر یک از مسئولان باشگاه بعد از انجام وظایف محوله گزارش آن را به مدیر عامل ارائه کنند.

این جلسه به ریاست ایرج عرب و با حضور حسین خبیری، محسن خلیلی و پندار خمارلو تشکیل شد و اولین جلسه خود را نیز امروز شنبه برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸ چهارشنبه هفته آینده هشتم خردادماه در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی کشور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف سپاهان می‌رود.

کد مطلب 4619986

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