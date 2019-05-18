دستگیری راننده فراری تصادف پورشه و پراید/شایعات صحت ندارد

سرهنگ جواد درستکار در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با تصادف پورشه با پراید در خیابان کارگر اصفهان که منجر به فوت راننده پراید شد، اظهار داشت: پس از وقوع این حادثه راننده پراید مجروح و به بیمارستان انتقال یافت اما متأسفانه بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشت.

وی با بیان اینکه راننده ۲۴ ساله پورشه گواهینامه رانندگی نداشته است، افزود: شایعاتی که در فضای مجازی در ارتباط با تصادف پورشه و پراید منتشر شده است صحت ندارد و علت حادثه تنها سرعت و قصد سبقت غیرمجاز راننده پورشه بود.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان با بیان اینکه راننده متواری پورشه امروز دستگیر شده است، تاکید کرد: مالک خودرو فرد دیگری بود که شناسایی شد.