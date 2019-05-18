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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۸:۰۵

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان خبر داد:

دستگیری راننده فراری تصادف پورشه و پراید/شایعات صحت ندارد

دستگیری راننده فراری تصادف پورشه و پراید/شایعات صحت ندارد

اصفهان - رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان از دستگیر شدن راننده فراری تصادف پورشه و پراید در خیابان کارگر اصفهان خبر داد و گفت: شایعات پخش شده در فضای مجازی درباره علت حادثه صحت ندارد.

سرهنگ جواد درستکار در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با تصادف پورشه با پراید در خیابان کارگر اصفهان که منجر به فوت راننده پراید شد، اظهار داشت: پس از وقوع این حادثه راننده پراید مجروح و به بیمارستان انتقال یافت اما متأسفانه بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشت.

وی با بیان اینکه راننده ۲۴ ساله پورشه گواهینامه رانندگی نداشته است، افزود: شایعاتی که در فضای مجازی در ارتباط با تصادف پورشه و پراید منتشر شده است صحت ندارد و علت حادثه تنها سرعت و قصد سبقت غیرمجاز راننده پورشه بود.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان با بیان اینکه راننده متواری پورشه امروز دستگیر شده است، تاکید کرد: مالک خودرو فرد دیگری بود که شناسایی شد.

کد مطلب 4620086

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