شركت ايران خودرو به عضويت منشور بين المللي سرآمدي كسب و كار در آمد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين همايش به همت موسسه بين المللي سرآمدي كسب و كار از 26 تا 28 آذر ماه سال جاري در شهر ژنو برگزار شد و طي آن بيش از 60 شركت و سازمان با امضاي منشور سرآمدي كسب و كار به جمع اعضاي اين منشور پيوستند.

براساس اين گزارش ، شركت ايران خودرو به دليل برخورداري از معيارها و پيش نيازهاي لازم در پاييز سال جاري از سوي موسسه بين المللي سرآمدي كسب و كار نامزد پيوستن به منشور شده بود.

موسسه بين المللي سرآمدي كسب و كار ، نامزدهاي عضويت در منشور را براساس اطلاعات و گزارش هاي منتشر شده توسط تحليلگران مالي ، موسسه هاي مورد اعتماد ، رسانه هاي گروهي و كنفرانس هاي بين المللي در سراسر دنيا انتخاب كرده است.

در مراسم عضويت شركت هاي برتر در منشور و تقدير از اين شركت ها ، امير البدوي قائم مقام مدير عامل در امور استراتژي و بين الملل به عنوان نماينده شركت ايران خودرو شركت داشت و لوح تقدير و تنديس طلايي منشور را دريافت كرد.





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