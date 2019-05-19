دستگاه کنترل کیفیت هوای خانگی از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، این دستگاه که Edigreen نام دارد، توسط شرکت Edimax تولید شده و قادر به شناسایی ذرات معلقی است که قطر آنها کمتر از ۲.۵ میکرومتر (۰.۰۰۲۵ میلی متر) است. ابعاد چنین ذراتی به اندازه ۳ درصد از قطر موی انسان است و لذا شناسایی آنها معمولاً با صرف هزینه فراوان و از طریق تولید دستگاه‌های بزرگ و جاگیر صورت می‌گیرد.

در دستگاه مذکور برای اولین بار از یک ماژول ویژه مجهز به حسگر شناسایی این ذرات که به اختصار PM۲.۵ نامیده می‌شوند، استفاده شده است. ارائه اطلاعاتی در مورد دما و میزان رطوبت هم به افراد امکان می‌دهند شناخت کافی از میزان سلامت هوایی که در آن در حال تنفس هستند، به دست آورند.

Edigreen قادر به ذخیره سازی سوابق و تاریخچه کیفیت هوا و روندهای موجود در این زمینه نیز هست و به افراد کمک می‌کند تا ضمن بررسی شرایط روزانه در مورد تغییر محل اقامت خود تصمیم بگیرند تا هوای پاکیزه‌تری تنفس کنند.

این سیستم همچنین در صورت آلودگی بیش از حد هوای در حال تنفس، در این زمینه به کاربران هشدار می‌دهد. گفتنی است تشدید آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ یکی از عوامل افزایش ابتلاء به بیماری‌هایی مانند آسم، برونشیت و سایر مشکلات تنفسی است.