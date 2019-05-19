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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۰۱

با تصویب مجلس صورت گرفت؛

معافیت احیا و تعمیرات اساسی بناهای تاریخی از عوارض تغییر کاربری

معافیت احیا و تعمیرات اساسی بناهای تاریخی از عوارض تغییر کاربری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوب کردند که هرگونه مرمت، احیا و تغییر اساسی بناهای تاریخی از هزینه های مربوط به تغییر کاربری و بازسازی معاف می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۴ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی ارجاعی از کمیسیون با ۱۸۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

بر اساس ماده ۱۴ طرح مذکور، هرگونه مرمت، احیا، تعمیرات اساسی و بهره برداری از املاک تاریخی- فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزش‌های تاریخی – فرهنگی موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت‌های مطابق ضوابط میراث فرهنگی از هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی معاف می‌شوند.

کد مطلب 4620348

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