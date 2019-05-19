۵ اثر ناملموس آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی ثبت شد

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فن و مهارت ساخت ساز عاشیقی، بازی سنتی بش‌داش، دؤز دؤز، تهیه نقل بیدمشک و بیت و حیران‌خوانی آثاری هستند که در فهرست آثار ملی ثبت شدند افزود: با ثبت این آثار، تعداد کل پرونده‌های میراث ناملموس استان تاکنون به ۳۳ عنوان مورد رسید.

وی از ثبت دو اثر طبیعی آبشار سوله دکل و منطقه گردشگری مارمیشو نیز در فهرست آثار ملی خبر داد و گفت: در بخش آثار منقول نیز هشت اثر تاریخی در حوزه تپه حسنلو به ثبت ملی رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی چهارطاقی تکاب مربوط به دوره ساسانی، پل فتحعلی‌خان افشار در تکاب، حمام قره‌بلاغ تکاب و قلعه سردار بوکان را نیز از آثار ثبت شده ملی استان در بخش آثار غیرمنقول نام برد.

جباری با بیان اینکه مرمت و بازسازی ۱۲ اثر تاریخی از بودجه سال ۹۷ آغاز شده است عنوان کرد: امسال نیز مرمت و احیای این آثار تاریخی تداوم دارد و در صورت تامین اعتبار طرح های تاریخی جدیدی نیز مرمت و بازسازی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه توجه به موضوع بوم گردی امسال در دستور کار این اداره کل قرار دارد اضافه کرد: تاکنون ۱۵۰ درخواست احداث اقامتگاه بوم گردی در استان به این اداره کل ارائه و برای ۱۰۰ واحد از آنها تاکنون مجوز صادر شده است.

جباری با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۰ واحد بوم گردی در استان فعال است گفت: شهرهای سردشت و پیرانشهر بیشترین واحدهای بوم گردی استان را به خود اختصاص داده اند.

آذربایجان غربی با ثبت بیش از یک هزار و ۶۰۰ اثر تاریخی از استانهای مهم گردشگری در کشور به شمار می رود.