عده ای در استان ایلام همیشه با تغییر مخالف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام صبح یکشنبه در نشست شورای فنی استان در استانداری ایلام با اشاره به این مهم که اگر افق دیدمان را بلند کنیم ظرف دو تا سه سال آینده ایلام پیشران توسعه در کشور می شود، اظهار داشت: در صدور مجوزها به سرمایه گذاران اگر اهلیت سرمایه گذار وجود دارد در چارچوب قانون تا می توانید ایجاد تسهیل کنید.

وی در ادامه با تاکید بر این مهم که باید درمسیر توسعه استان راه را باز کنیم، اضافه کرد: باید بروکراسی اداری را از سر راه سرمایه گذاران برداریم و با افق دید بلندتر در جهت جذب سرمایه گذاری ورود کنیم.

استاندار ایلام در ادامه با انتقاد از برخی تنگ نظری ها در استان، گفت: تا می خواهید یک تغییر را ایجاد کنید با مقاومت سخت عده ای روبه رو می شوید.

وی ادامه داد: فرقی نمی کند عده ای همیشه با تغییر مخالفند چه این تغییر ایجاد یک طرح یا پروژه جدید باشد یا یک انتصاب جدید.