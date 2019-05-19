حجتالاسلام سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت سواد رسانهای اظهار کرد: امروزه داشتن سواد رسانهای از نیازهای ضروری جامعه محسوب میشود، یکی از تعاریف مهم سواد رسانهای کسب دانش و بینش لازم در برخورد با محتوای پیامهایی است که با آنها مواجه میشویم.
وی افزود: برای فراگیر شدن سواد رسانهای در جامعه دو حوزه آموزش و تولید محتوا باید بیشتر موردتوجه قرار بگیرد، ازاینرو نشست سواد رسانهای با موضوع «تولید محتوا، آموزش عمومی» در استان قزوین برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: در دومین همایش بینالمللی سواد رسانهای و اطلاعاتی، مرکز دیجیتال استان قزوین با توجه به فعالیتهای این حوزه و برگزاری نشستهای تجربه نگاری بهعنوان دبیرخانه برتر استانی همایش سواد رسانهای موردتقدیر قرار گرفت.
وی تأکید کرد: همچنین سه پژوهشگر قزوینی توانستند در این همایش رتبههای برتر را کسب کنند که این نشان از ظرفیت بالای قزوین در عرصه سواد رسانهای دارد، استان قزوین در حوزه دیجیتال و سواد رسانه ظرفیتهای متعدد و خوبی دارد که در صورت تقویت این ظرفیتها میتوانیم بهعنوان قطب سواد رسانهای کشور مطرح شویم.
حسینی بیان کرد: نشست سواد رسانهای تولید محتوا، آموزش با حضور امید علی مسعودی عضو هیئتعلمی دانشگاه سوره، روز سهشنبه ۳۱ اردیبهشتماه سال جاری از ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات قائم شهرداری منطقه ۲ برگزار میشود.
وی افزود: شرکتکنندگان در این همایش گواهی حضور دریافت میکنند و از پژوهشگران برتر سواد رسانه تقدیر به عمل میآید.
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