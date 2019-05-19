به گزارش خبرنگار مهر، محمد عظیمی صبح یکشنبه در جلسه شورای اسلامی استان تهران، اظهار داشت: پروژه قطار حومه‌ای، که در مقاطع زمانی مختلف به فراخور وضعیت این پروژه و یا در اثر مصلحت اندیشی‌های سیاسی از آن تحت عناوین "قطار متروی حومه‌ای، مترو، مترو حومه‌ای، قطار محلی و غیره نیز یاد شده است، این روزها در قرچک حال خوشی ندارد و نیاز به توجه ویژه مسئولین محترم استانی و بلکه کشوری دارد.

وی گفت: شهرداری و شورای شهر قرچک در ادوار مختلف شهرستان، تاکنون از محل بودجه شهر و بدون دریافت ریالی کمک استانی و ملی، در جهت کاستن بار ترافیکی ناشی از تردد شهروندان محترم شهرستان‌های مجاور مبالغ زیادی را هزینه نموده است که از آن جمله می‌توان به احداث کمربندی جنوبی شهر اشاره کرد.

عضو شورای شهر قرچک تصریح کرد: اما این روزها شاهد هستیم که اداره کل راه آهن استان تهران بدون احتساب ترافیک سنگین محور کمربندی جنوبی و ترافیک آتی ناشی از فعال شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌های بیشتر در شهرک صنعتی قرچک، صرفاً با در نظر گرفتن اعتباری محدود برای قرچک، در صدد تحمیل طرح‌های غیرکارشناسی آن اداره به مسئولین شهرستان و استان هستند.

عظیمی خاطر نشان کرد: این در حالی است که همین اداره کل برای احداث تقاطع غیر همسطح شهرستان‌های مجاور مبالغ کلانی را در سال‌های اخیر هزینه نموده و یا در حال هزینه کردن است که از آن جمله می‌توان به اجرای چندین تقاطع غیر همسطح در سطح شهرستان ورامین و در نظر گرفتن اعتبار قابل توجه برای پروژه قطار حومه‌ای شهرستان پاکدشت است.

وی با بیان اینکه با وجود لغو پروژه مترو و جایگزینی قطار حومه‌ای به جای آن، این روزها بازهم در نزدیکی انتخابات آتی مجلس عده‌ای از این پروژه بنام مترو یاد می‌کنند، متذکر شد: خواسته شهروندان شهرستان قرچک از مسئولین راه آهن و سایر مسئولین استانی عدم تبعیض در اختصاص اعتبارات و اجرای پروژه تقاطع غیر هم سطح محمدآباد و داودآباد با رعایت کلیه استانداردهای لازم علی الخصوص ضوابط و مقررات ترافیکی است.



