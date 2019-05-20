مقابل آلمان باید هوشیار باشیم/ برای تک تک امتیازها باید جنگید

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ ملت‌های والیبال از ۱۰ خردادماه آغاز به کار می‌کند و تیم ملی کشورمان در هفته نخست مسابقات با تیم‌های ایتالیا، چین و آلمان رقابت خواهد کرد.

مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هفته ابتدایی مسابقات لیگ ملت‌های والیبال برای تیم ملی کشورمان گفت: هفته نخست مسابقات لیگ ملت‌ها به خصوص بازی اول حائز اهمیت است. باید شروع خوبی داشته باشیم و برای بهترین عملکرد به مصاف رقبا برویم. تا جایی که مطلع هستم ملی پوشان در شرایط روحی خوبی تمرینات را برگزار می‌کنند و این نوید روزهای خوب را می‌دهد.

کارشناس والیبال ادامه داد: به طبع اگر تمرینات خوب باشد میزان آمادگی بازیکنان و تیم بالا می‌رود. شاید مسابقات لیگ ملت‌ها برای همه تیم‌ها الویت نباشد اما برای والیبال ایران که در بین چهار تیم برتر دنیا نیست دارای اهمیت است. مسابقات انتخابی المپیک نیز مهم است اما لیگ ملت‌ها هم دارای اهمیت است.

وی تاکید کرد: لیگ ملت‌ها فرصت خوبی برای اثباتمان است. والیبال ایران پیشینه خوبی در گذشته دارد تا حدی که فدراسیون جهانی حضور هفت سال ایران در مسابقات را بیمه کرده است. زمان آن رسیده است برای جایگاه بالاتر تلاش کنیم. جوانان خوبی در اختیار داریم که باید از آنها استفاده شود. امسال شرایط خوبی برای کسب نتیجه داریم.

کارخانه با اشاره به حس مبارزه در بازیکنان ملی پوش افزود: مهم این است که با چه ذهنیتی تیم را روانه مسابقات می‌کنیم. باید برای کسب پیروزی با رقبا بجنگیم. عقب نشینی نکنیم و برای تک تک امتیازها مبارزه کنیم.

کارشناس والیبال در پاسخ به این سوال که تیم ملی در شروع مسابقات استارت خوبی ندارد نظر شما چیست؟ گفت: در یک برهه زمانی اینگونه بود، در یک مقطع نیز شروع خوبی داشته‌ایم اما پایان خوبی نداشتیم. دلایل این اتفاقات باید کنکاش و تجزیه تحلیل شود. باید چرایی این دلایل کشف و درمان شود. اگر نتوانیم دلایل ناکامی را پیدا و در ادامه درمان خوبی برای آن داشته باشیم نمی‌توانیم بازخورد و خروجی خوبی داشته باشیم.

کارخانه درباره بازی نخست مسابقات مقابل ایتالیا گفت: ایتالیایی‌ها به تازگی مسابقات لیگ خود را به پایان رسانده‌اند و همین امر ممکن است دلیل خستگی آنها مقابل بازیکنان ما باشد. بازی اول همواره مهم است. ملی پوشان بهترین بازی‌های خود را مقابل ایتالیا انجام داده‌اند و امیدوارم در این بازی نیز روز خوب تیم ملی باشد. ایتالیایی‌ها بسیار خوب شده‌اند باید بازی اول را محکم گام برداریم.

او در پایان درباره بازی مقابل چین و آلمان نیز گفت: چین همواره از تیم ملی ایران ضعیف‌تر بوده است اما نباید آنها را دست کم بگیریم. قابلیتِ تیمی هیچ تیمی بالاتر یا پایین‌تر از تیم‌های دیگر نیست باید مقابل چین مراقب باشیم. تیم آلمان نیز غیر قابل پیش بینی بوده و است باید مقابل این تیم بسیار هوشیار عمل کنیم. اگر مقابل ایتالیا و چین نتیجه بگیریم در ادامه و مقابل آلمان نبض کار دست تیم ملی خواهد بود.