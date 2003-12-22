رئيس جمهور لهستان به عراق رفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري لهستان اعلام كرد كه الكساندر كوازينفسكي رئيس جمهور اين كشور امروز به همراه جرزي ماژينسكي Jerzy Szmajdzinski وزير دفاع لهستان وارد عراق شد .

اين در حالي است كه اين سفر تا زمان رسيدن رئيس جمهور لهستان به كمپ بابيلون مركز استقرار نيروهاي چند مليتي به سرپرستي لهستان مخفي نگه داشته شده بود.

گفتني است كه 2500 سرباز لهستاني در عراق حضور دارند و قرار است كوازينفسكي شام كريسمس را با آنها صرف كند.

تا كنون رئيس جمهور آمريكا و ليتواني و همچنين نخست وزيران انگليس و اسپانيا از عراق ديدار كرده اند.



