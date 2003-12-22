آمريكاييها براي نشان دادن مخفيگاه صدام 100 دلار ميگيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره ، با گذشت هشت روز از بازداشت صدام رئيس رژيم پيشين عراق هم اكنون مي توان از مخفي گاه صدام در روستاي الدوره در حومه شهر تكريت ديداركرد.

اين روستا زادگاه عزت ابراهيم الدوري مرد شماره 2 رژيم سابق عراق است.

نظاميان آمريكايي با نصب تابلويي در ورودي اين مخفيگاه اعلام كردند كه با پرداخت مبلغ يكصد دلار افراد مي توانند از اين مخفي گاه ديدن كنند .

نظاميان آمريكايي با استقرار در محل مخفي گاه صدام، ازورود غير نظاميان به اين محل جلوگيري مي كنند.

