در استقلال مي مانم

فرازفاطمي مهاجم جوان استقلال با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" گفت: مدتي پيش تصميم گرفتم به دليل برخي مسايل شخصي استقلال را ترك كنم، اما با صحبتهايي كه با قلعه نويي داشتم تصميمم عوض شد ومي خواهم با تلاشي مضاعف موقعيت خود را درتيم تثبيت كرده وبراي باشگاه بيش ازپيش موثرباشم.

فاطمي افزود: استقلال تيم بزرگي است كه بازي درآن براي هركسي ازجمله من افتخارآميزاست، به همين خاطرتلاش مي كنم تا ازاين پس به گونه اي تمرين كنم كه درتركيب تيم قرارگرفته واعتماد قلعه نويي را جلب نمايم. ما فردا پس ازتمرين به سوي شيرازپرواز خواهيم كرد تا روزپنجشنبه مقابل تيم جوان وخوب برق قراربگيريم. برق تيم باانگيزه وپرتلاشي است وبا حضورمربي بادانشي چون احمدزاده روزبه روزبهترمي شود ومن اميدوارم دربازي مقابل اين تيم بتوانيم با كسب نتيجه لازم دركورس قهرماني باقي بمانيم.