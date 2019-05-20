استقلال به یک حسن ختام خوب نیاز دارد/باید سرمربی زودتر انتخاب شود

اکبر کارگرجم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آبی پوشان بیان داشت: فارغ از مسائل جدولی و اینکه ما نتوانستیم در این فصل از مرحله گروهی صعود کنیم، بچه‌های استقلال باید با همه قوا در این بازی به میدان بروند تا از حیثیت آسیایی خودشان دفاع کنند.

وی اضافه کرد: استقلال به یک حسن ختام برای این فصل نیاز دارد و چه حسن ختامی بهتر و قشنگ‌تر از پیروزی برابر العین در امارات. امیدوارم امشب شاهد پیروزی نماینده کشورمان برابر تیم اماراتی باشیم.

کاپیتان سابق آبی پوشان در ادامه بیان داشت: آن چیزی که از نان شب هم برای استقلال واجب تر است، تعیین تکلیف در کادر فنی و انتخاب سرمربی است.

پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: اینکه مربی خارجی باشد یا ایرانی و اگر قرار است ایرانی باشد، مجیدی باشد یا فرد دیگری، مسئله‌ای است که باید هرچه زودتر مشخص شده و هیأت مدیره استقلال به یک جمع بندی برسند.

کارگرجم با اشاره به تعدد سلایق و نظرات در بین مدیران استقلال بیان داشت: از گفتار و برخی مصاحبه‌ها مشخص است دوستان هنوز به اتفاق نظر نرسیده‌اند. امیدوارم تصمیم سازان در باشگاه استقلال هرچه سریع‌تر به یک نظر واحد رسیده و برای اجرایی کردن این نظر اختیار را به مدیرعامل تفویض کنند تا تکلیف فصل آینده استقلال مشخص شود.

وی بیان داشت: این فصل که برای ما از دست رفت، اگر قرار است فصل بعد هم از دست نرود، کار را باید از امروز آغاز کرد و این میسر نمی‌شود مگر آنکه هرچه سریع‌تر تکلیف نیمکت مشخص شده و استقلال سرمربی‌اش را بشناسد.