  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۰۰

در پايان ديدار تداركاتي با تيم ملي گرجستان

تركيب تيم ملي بوكس در مسابقات انتخابي المپيك آتن مشخص شد

تركيب تيم ملي بوكس در مسابقات انتخابي المپيك آتن مشخص شد

به منظور آمادگي هر چه بيشتر نفرات تيم ملي بوكس يك بازي تداركاتي بين تيم ملي بوكس كشورمان و تيم ملي بوكس گرجستان در سالن بوكس مجموعه ورزشي شهيد شيرودي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" دراين بازي تداركاتي محمد عاشري در60 كيلوگرم، رضا قاسمي در64 كيلوگرم، همايون اميري در75 كيلوگرم، طاهرجباري در81 كيلوگرم ومحمد رضا نوش مهردر91+ كيلوگرم حريفان گرجي خود را شكست دادند. ضمن آنكه هومن كرمي در57 كيلو گرم ومرتضي يعقوب لودر60 كيلوگرم بازي را به حريفان خود واگذاركردند.
پس ازپايان اين ديداردوستانه جلسه اعضاي كميته فني فدراسيون به منظورگزينش نهايي نفرات تيم ملي بوكس تشكيل شد وپس ازدو ساعت بحث وتبادل نظردرنهايت نفرات ذيل به عضويت تيم ملي بوكس به منظورشركت دررقابتهاي انتخابي المپيك آتن كه 22 دي ماه دركشورفيليپين برگزارخواهد شد، به اين ترتيب انتخاب شدند:

* وزن 48 كيلو گرم : حسن شالي كار
* وزن 51 كيلو گرم : مجتبي فرجي ( كاپيتان)
* وزن 54 كيلو گرم : اكبر احدي
* وزن 57 كيلو گرم : هومن كرمي
* وزن 60 كيلو گرم : محمد عاشري
* وزن 64 كيلو گرم : رضا قاسمي
* وزن 69 كيلو گرم : مهدي قرباني
* وزن 75 كيلو گرم : همايون اميري
* وزن 81 كيلو گرم :  طاهر جباري
* وزن91 كيلو گرم :  علي مظاهري
* وزن91+ كيلو گرم :  محمد رضا نوش مهر

کد مطلب 46213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها