بهترین زمان خرید بلیط هواپیما

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از این خریدهایی که انجام آنها در زمان درست باعث سود میشود، خرید بلیط هواپیما است.
زمانهای هستند که ما میتوانیم بلیط هواپیما خود را با قیمت ارزانتر پیدا کنیم و در بسیاری از اوقات این اتفاق افتاده است که قیمت بلیط هواپیما بسیار فراتر از قیمت اصلی آن در زمانهای دیگر بوده است. برای مثال در هنگام تعطیلات میدانیم که قیمت بلیطهای هواپیما در بیشترین حد ممکن به فروش می رسند.
قیمت بلیطها در ابتدا با قیمتی بالا عرضه میشود البته نه گران قیمت تر از حالت استاندارد، و در اکثر مواقع برای تکمیل ظرفیت هواپیما قیمتها پایین میآید و میتوان بلیطها را با قیمتهای مناسبتری خریداری کرد. البته موکول کردن خرید بلیط هواپیما به لحظات آخر برای سفر کار درستی نمیباشد؛ چرا که بلیطهای زمانهای خاص با نزدیک شدن به تاریخ گاهی گرانتر از قیمت اولیه به فروش می رسند.
اما از جهت دیگر خرید بلیط بسیار زود هنگام نیز کار مناسبی نخواهد بود و برای شما صرفه اقتصادی ای به همراه نخواهد داشت. البته این مسئله خرید مدتی پس از زمان عرضه بلیطها مربوط به روزهای معمولی میباشد و در صورتی که در زمان تعطیلات و مناسبتهای مهمی اقدام به خرید بلیط کرده اید، بهتر است هر چه زودتر به خرید بلیط خود اقدام کنید تا با مشکلی برای خرید بلیط خود مواجه نشوید.
یک نکتهی مهم دیگر در رابطه با زمان خرید بلیط هواپیما انتخاب روز مناسب برای خرید آن میباشد، اگر این امکان وجود دارد خرید بلیط خود را به اواسط هفته موکول کنید مانند روزهای دوشنبه و سه شنبه بسیار عالی میباشد. طبق آمارهای به دست آمده خرید بلیط در بین روزهای چهارشنبه تا شنبه خیلی مناسب نمیباشد و این زمانها برای خرید بلیط هواپیما در جز روزهای گران قیمت بلیطهای هواپیماها محسوب میشوند.
نکتهی بعدی قابل توجه برای خرید بلیط هواپیما انتخاب بلیطهای مخصوص با صبح است، در صورت امکان بلیطهای ساعتهای صبح را انتخاب کنید؛ خرید بلیطهای ساعتهای صبح مزایای مختلفی دارد. مهمترین نکته در مورد بلیطهای ساعتهای صبح قیمت پایین این بلیطها نسبت به دیگر ساعات روز است.
بلیطهای صبح متقاضیان کمتری دارد به همین دلیل از قیمت نسبتاً بهتری برخوردار است. دیگر نکتههای مثبت سفر در ساعات صبح این است که طبق آمار این پروازها تأخیر کمتری در رسیدن به مقصد نسبت به بقیه پروازها دارند و به دلیل خلوت بودن فرودگاهها در زمان پروازهای صبح تحویل بار و گذر گیت و دیگر کارهای که درون فرودگاهها معمولاً بسیارزمان میبرد زودتر تمام میشود و همچنین در صورتی که شما از پرواز جا بمانید و به هر دلیلی پرواز را از دست بدهید میتوانید دیگر بلیطهای آن روز را بگیرید و مجبور نیستید سفر خود را به مدت یک روز یا مدت بیشتری عقب بیندازید.
نکته اخر برای تهیه بلیط مناسب با قیمت بهتر این است که خرید خود را از سایتی معتبر انجام دهید تا مطمئن شوید که بلیط خود را با بهترین قیمت و از بهترین ایرلاینها خریداری کرده اید. این مسئله که راه نیز بخشی از سفر میباشد بسیار اهمیت بسیاری دارد چرا که اگر شما در هواپیما راحت نباشید و یا به مشکلات دیگری بر بخورید میتواند به راحتی قسمتی از سفر شما را خراب کند.
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