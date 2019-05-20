به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی درباره مصوبه افزایش حقوقها، گفت: متأسفانه اجرای قانون افزایش حقوقها تاکنون به نحوی بوده است که حقوق بگیران دچار اضطراب شدهاند.
وی افزود: برخی احکام صادر شده در زمینه این مصوبه روز به روز تقلیل پیدا میکند و برخی از کارکنان دولت در فروردین ماه بیشتر از اردیبهشت حقوق دریافت کردند و قانون به درستی در این زمینه اجرا نمیشود. لازم است هیئت رئیسه مجلس دستور دهد تا دولت قانون افزایش حقوقها را به درستی اجرا کند تا مردم از این نگرانی خارج شوند.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جلسهای در این زمینه گذاشتهاند که لازم است پس از رسیدگی گزارش را به ما ارائه دهند، ما پیگیری میکنیم.
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