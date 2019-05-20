  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۱۹

سلیمی در تذکر شفاهی؛

دولت قانون افزایش‌حقوق‌ها را اجرا کند/لاریجانی:پیگیری می‌کنیم

دولت قانون افزایش‌حقوق‌ها را اجرا کند/لاریجانی:پیگیری می‌کنیم

نماینده مردم محلات در مجلس گفت: متأسفانه دولت قانون افزایش حقوق کارکنان دولت را به درستی اجرا نمی‌کند و این مسئله باعث اضطراب و نگرانی حقوق بگیران شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی درباره مصوبه افزایش حقوق‌ها، گفت: متأسفانه اجرای قانون افزایش حقوق‌ها تاکنون به نحوی بوده است که حقوق بگیران دچار اضطراب شده‌اند.

وی افزود: برخی احکام صادر شده در زمینه این مصوبه روز به روز تقلیل پیدا می‌کند و برخی از کارکنان دولت در فروردین ماه بیشتر از اردیبهشت حقوق دریافت کردند و قانون به درستی در این زمینه اجرا نمی‌شود. لازم است هیئت رئیسه مجلس دستور دهد تا دولت قانون افزایش حقوق‌ها را به درستی اجرا کند تا مردم از این نگرانی خارج شوند.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جلسه‌ای در این زمینه گذاشته‌اند که لازم است پس از رسیدگی گزارش را به ما ارائه دهند، ما پیگیری می‌کنیم.

کد مطلب 4621338
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها