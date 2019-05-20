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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۳

نخستین ربات «آستروبی» در ایستگاه فضایی بین المللی آزمایش شد

نخستین ربات «آستروبی» در ایستگاه فضایی بین المللی آزمایش شد

ناسا با انتشار عکسی خبر از تکمیل آزمایش سخت افزاری یکی از ربات های فضایی آستروبی داده است. این ربات ها می توانند در آینده در انجام فعالیت های خدماتی مختلف به فضانوردان کمک کنند.

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از ناسا، به نظر می‌رسد به زودی ربات‌ها می‌توانند فعالیت‌های نگهداری از فضاپیما را انجام دهند. اخیراً این سازمان فضایی با انتشار عکسی، تکمیل نخستین سری آزمایش‌های مربوط به کنترل سخت افزاری ربات باملبی را اعلام کرده است. بامبلبی یک ربات «آستروبی» است که برای بررسی امکان مراقبت‌های رباتیک در ایستگاه فضایی بین المللی به کار گرفته می‌شوند.

علاوه بر بامبلبی ربات دیگری به نام هانی نیز در ۱۷ آوریل به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شد.

ربات‌های آستروبی برای بررسی قابلیت ربات‌ها در انجام فعالیت‌های نگهداری روزانه و کمک به خدمه مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

کارشناسان معتقدند ربات‌های آینده می‌توانند فعالیت‌های مختلف نگهداری را انجام دهند بنابراین فضانوردان فرصت کافی برای تمرکز روی کارهای مهم‌تر از جمله آزمایش‌های علمی و اکتشافات را خواهند داشت.

چنین روندی به بازگشت انسان به ماه کمک می‌کند و البته از تعداد فضانوردانی که در هر مأموریت شرکت می‌کنند نیز می کاهد.

کد مطلب 4621349

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