محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایجاد نشاط و ترویج فرهنگ گرایش به ورزش در جامعه از اهداف برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان در ناحیه منفصل شهری چوبیندر است.

وی اضافه کرد: مسابقات فوتسال کارکنان شهرداری قزوین با حضور هشت تیم از ۲۸ اردیبهشت الی دوم خرداد ماه سال جاری در سالن ورزشی امام علی (ع) چوبیندر برگزار می‌شود.

فخار افزود: در اولین روز از برگزاری این رقابت‌ها، تیم شهدای خیر آباد بر حریف خود پیروز شد و در مسابقه‌ای دیگر تیم‌های شهدای چوبیندر و مرحوم امر الله چوبیندری مساوی شدند.

شهید احمدی (کاتالان)، شهید بابایی (کهکشانی‌ها)، شهید بابایی، سفیر چوبیندر، شهید ابراهیمی، مرحوم امر الله چوبیندری، شهدای چوبیندر و شهدای خیر آباد تیم‌هایی هستند که در دوره از مسابقات فوتسال جام رمضان به رقابت می‌پردازند.