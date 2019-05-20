محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایجاد نشاط و ترویج فرهنگ گرایش به ورزش در جامعه از اهداف برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان در ناحیه منفصل شهری چوبیندر است.
وی اضافه کرد: مسابقات فوتسال کارکنان شهرداری قزوین با حضور هشت تیم از ۲۸ اردیبهشت الی دوم خرداد ماه سال جاری در سالن ورزشی امام علی (ع) چوبیندر برگزار میشود.
فخار افزود: در اولین روز از برگزاری این رقابتها، تیم شهدای خیر آباد بر حریف خود پیروز شد و در مسابقهای دیگر تیمهای شهدای چوبیندر و مرحوم امر الله چوبیندری مساوی شدند.
شهید احمدی (کاتالان)، شهید بابایی (کهکشانیها)، شهید بابایی، سفیر چوبیندر، شهید ابراهیمی، مرحوم امر الله چوبیندری، شهدای چوبیندر و شهدای خیر آباد تیمهایی هستند که در دوره از مسابقات فوتسال جام رمضان به رقابت میپردازند.
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