به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام تورلیخانوف روزهای ۴ و ۵ خردادماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود که تیم منتخب کشتی فرنگی ایران نیز در این مسابقات حضور خواهد یافت.

بر این اساس ترکیب تیم کشتی فرنگی روسیه برای حضور در این مسابقات که در ۶ وزن المپیکی برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: جامبولات لوکایف (نقره زیر ۲۳ سال اروپا) مینگیان سیمینوف (برنز المپیک، نقره جهان)

۶۷ کیلوگرم: الکسی کیانیکین (قهرمان روسیه) زائور کابالویف (برنز اروپا)

۷۷ کیلوگرم: الکساندر چهرکین (طلای جهان) رمضان آباچاریف (طلای جهان)

۸۷ کیلوگرم: داوید چاکوتادزه (طلای المپیک) بخان اوزدیف (نقره اروپا)

۹۷ کیلوگرم: نیکیتا میلنیکوف (طلای جهان) الکساندر گولووین (طلای زیر ۲۳ سال جهان)

۱۳۰ کیلوگرم: ویتالی شور (نقره اروپا) زورابی گدخوری



