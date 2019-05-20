روایت نماینده تبریز از جلسه با جواد نکونام برای تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام شب گذشته در دفتر باشگاه تراکتورسازی با نمایندگان این باشگاه و همچنین احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس و رئیس کانون هواداران تراکتورسازی جلسه‌ای داشت.

بیگی درباره این جلسه به خبرنگار مهر، گفت: شب گذشته یک جلسه افطاری بود که بنده هم حضور داشتم. مدیران تراکتورسازی از مربیان صاحب‌نام به ترتیب دعوت می‌کنند تا برنامه آنها را برای قهرمانی تراکتورسازی بگیرند.

وی افزود: یکی از این میهمانان، جواد نکونام بود. قرار بود ایشان هم برنامه‌ها و بازیکنان مدنظرش را در قالب پی. دی. اف به باشگاه بدهد. مسئولان باشگاه هم این برنامه‌ها را بررسی می‌کنند. بعد از مقایسه برنامه‌های این مربیان سرشناس، در نهایت برای نیمکت فصل آینده تصمیم گیری می‌شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس در خصوص اینکه گفته می‌شود علی دایی هم پیش از این برنامه‌هایش را به باشگاه تراکتورسازی ارائه کرده، تصریح کرد: بنده در جریان این موضوع نیستم.

بیگی با بیان اینکه حضور نکونام به عنوان سرمربی فصل آینده در تراکتورسازی هنوز قطعی نیست، تاکید کرد: تراکتور فصل آینده برای قهرمانی وارد لیگ می‌شود. فصل قبل محدودیت زمانی داشتیم و تیم با عجله بسته شد. الان فرصت کافی وجود دارد و با دقت و مطالعه سرمربی انتخاب می‌شود تا حواشی فصل گذشته تکرار نشود.

وی در ادامه با اشاره به محسن فروزان دروازه بان تراکتورسازی تاکید کرد: البته یکی از عواملی که قهرمانی را از ما گرفت محسن فروزان بود. این مسئله هم به خاطر بی دقتی در گزینش بازیکنان رخ داد. هرچند که آن موقع دروازه بان دیگری هم باقی نمانده بود.

نماینده مردم تبریز درباره آخرین وضعیت فروزان اظهار کرد: اتفاقات فروزان را به دقت رصد می‌کنیم چون سرنوشت تیم را تحت تأثیر قرار داد. مجازات و تنبیه می‌تواند یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات در فوتبال ایران باشد. الان هم این پرونده در دادگاه است. تراکتورسازی مدارک و مستندات قابل قبولی برای اثبات تعلل ارادی فروزان در بازی با سپیدرود ارائه کرده است. این مدارک آنقدر محکم و قابل اعتبار هست که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد همسر فروزان مؤسسه شرط بندی داشته است و کمیته اخلاق هم رأی خودش را صادر کرد.

بیگی درباره اینکه آیا انتخاب مربی ایرانی برای تراکتورسازی قطعی است؟ گفت: این بحث مطالعه می‌شود. در شرایط فعلی، محدودیت‌های ارزی وجود دارد و رغبت باشگاه به مربیان ایرانی بیشتر است. هرچند که می دانم خارج از کشور هم بررسی‌هایی برای بعضی از مربیان صورت می‌گیرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس در پایان در خصوص اینکه گفته می‌شود به باشگاه‌ها توصیه شده است تا با علی دایی قرارداد امضا نکنند، تاکید کرد: بنده در جریان نیستم.