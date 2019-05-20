دریافت عضو از بیماران مرگ مغزی یا اقوام نزدیک انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش غلامی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری فعالیت‌های اخیر انجمن خیریه بیماران کلیوی استان فارس یادآور شد: از سال ۱۳۶۷ تا پایان فروردین ماه سال جاری ۴ هزار و ۶۹۱ نفر بیمار، پیوند کلیه انجام شده است.

وی ادامه داد: در موضوع پیوند کبد نیز از سال ۷۲ تا فروردین سال جاری ۴ هزار و ۹۳۳ نفر بیمار پیوند کبد انجام گرفت و کلیه و پانکراس نیز ۱۶۱ نفر بودند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت خدمات رسانی به بیماران کلیوی نیز گفت: در حال حاضر ۵۳ بخش همودیالیز با ۴۴۷ دستگاه در استان فارس فعال است.

غلامی افزود: امروز ۸ بخش دیالیز صفاقی نیز در حال خدمات رسانی هستند.

وی با اشاره به اینکه مهمترین برنامه ما دعوت به اهدای عضو است، گفت: با توجه به فرهنگ سازی ها و تبلیغات انجام شده خوشبختانه شاهد افزایش تمایل به اهدای عضو هستیم که در این راستا از روانشناسان مشخص نیز استفاده می‌شود.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی تاکید کرد: عمل پیوند فقط از افرادیکه مرگ مغزی شده‌اند انجام می‌شوند که برای دست یابی به این افراد و جلب رضایت خانواده‌ها روانشناسان اقدام می‌کنند.

غلامی ادامه داد: افرادیکه مرگ مغزی هستند باید سطح هوشیاری آن فرد ۳ باشد که البته فاکتورهای دیگر نیز باید مد نظر باشد.

وی تاکید کرد: از هر فرد مرگ مغزی ۸ عضو حیاتی قابل اهدا است و در حال حاضر ۵ درصد پیوندها از خانوادگان نزدیک و مابقی از بیماران مرگ مغزی انجام می‌شود.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی تصریح کرد: پیوند اعضا ایرانی با اتباع خارجی ممکن نیست اما پیوند عضو بین اتباع انجام می‌شود.