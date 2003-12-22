آمريكا در پي تحميل الگوي امپراطوري در خاورميانه است

به گزارش خبرگزاري مهر ، علي شمخاني تصريح كرد مقاومت تمام كشورهاي در مقابل الگوي تحميلي آمريكا امري طبيعي خواهد بود.

وي به اين مطلب اشاره كرد كه اگر واشنگتن موازنه راهبردي و مشاركت را در منطقه رعايت نكند، حجم مخالفت با سياست هايش افزايش خواهد يافت .شمخاني كه با روزنامه الوطن چاپ عربستان گفتگو مي كرد ، امنيت سوريه را براي ايران مهم ارزيابي كرد و افزود: ايران نسبت به امنيت سوريه حساس است زيرا دمشق خط مقدم در مقابله با رژيم صهيونيستي است .شيوه اي كه سوري ها در پيش گرفته اند ، منافع زيادي براي اين كشور در حفظ ثبات و امنيت و صلح دارد.

وي افزود: اگر تحولاتي مبتني بر موازنه استراتژيك و بازدارندگي ايجاد شود، اسراييل مجبور خواهد شد شرايط منطقه را بپذيرد.

وزير دفاع ايران درمورد موضع يكي از مسوولان روسيه در مورد اينكه ايران شريك راهبردي روسيه در مقابله راهبردي واقعي با آمريكا خواهد بود، گفت:جهان در مرحله انتقالي حياتي به سر مي برد و همچنان يكي از برجسته ترين بازيگران بين المللي و منطقه اي در حالتي از تنش و نبود ثبات غايب است .



اين امر بر اين مساله دلالت مي كند كه مواضع و رفتارهاي برخي كشورها، دربرگيرنده ويژگي ثبات نبوده و در نتيجه يپمان ها از ويژگي دوام و هميشگي برخوردار نيست زيرا بازيگران براساس متغيرات جديد بازي مي كنند.

وزير دفاع ايران درادامه افزود: آمريكا براي تحميل الگوي امپراطوري بر نظام بين المللي تلاش مي كند و اين الگوي مورد قبول كشوري هاي بزگ ديگر نيست و نمي تواند به حمايت واحدهاي سياسي منطقه اي موثر منطقه دست پيدا كند.لذا طبيعي است كه ما انتظار داريم كه تمام كشورها با پروژه سلطه جويي و امپراطوري آمريكا در جهان مقابله كنند.شمخاني گفت : ايران ، روسيه ، فرانسه و آلمان و ديگر كشورهاي جهان تلاش مي كنند كه آمريكا را به سمت موازنه در سياست بين المللي وادار كنند دراين چارچوب تركيب جهاني مشروعيت بيشتر و با مشاركت گسترده تر روبرو خواهد شد.

وزير دفاع ايران درادامه گفت:اگر مسائل گذشته ( موازنه راهبردي و مشاركت ) رعايت نشود ، اين مساله ، زمينه را براي افزايش حجم مخالفت با اين كشور در جهان ايجاد خواهد كرد و در اين خصوص ايران يا روسيه درمخالفت با مواضع آمريكا تنها نخواهند بود و تمام كشورهاي ديگر نيز با آمريكا به مخالفت برخواهند خواست .

به گفته وي ، همكاري ايران و روسيه در اساس ناشي از شرايط همسايگي و اخلاق مداري اين كشور در بالابردن سطح مشاركت با ايران است و ما توافقات نظامي متنوع و گسترده اي با هم داريم و براي حفظ اين توافقات تلاش هاي فراواني بايد در چارجوب همكاري انجام شود.

وزير دفاع ايران در پاسخ به اين سوال كه پيش و بعد از حمله نظامي اسراييل به خاك سوريه اختلاف نسبي درموضع ايران و سوريه در مورد مساله عراق بروز پيدا كرد ، نظر شما چيست ؟ گفت : موضع ايران درمورد آينده عراق با مواضع تمام كشورهاي عربي منطقه تفاوت دارد ، ما در مرحله سرنگوني رژيم صدام و حتي پس از آن نقش همكاري سازنده با ملت عراق داشته و داريم .

در ثاني ما به امنيت سوريه بسيار حساس هستيم ، زيرا اين كشور خط مقدم در مقابله با رژيم صهيونيستي را تشكيل ميدهد.

شمخاني در مورد تهديدهاي نظامي اسراييل بر ضد ايران و واكنش ايران گفت: تهديدهاي اسراييلي در طول سالهاي گذشته همواره بر ضد ايران صورت مي گرفته است ، اما بخشي از اين تهديدها ماهيت غير نظامي دارد و در اين چارچوب نظاميان اسراييل ، ترجيح مي دهند كه جبهه جديدي را پيش روي خود نگشايند ، زيرا در اين صورت جبهه هاي گسترده ديگري بر ضد آنها بازخواهد شد و اين امر به افزايش تناقض نظامي و عملي نيروهاي نظامي به شكل گسترده ميان كشورهاي مختلف بر ضد يكديگر خواهد شد .

وزير دفاع ايران افزود:ما ترجيح مي دهيم كه جواب خود را در ميدان عمل بدهيم ، هميشه جدال سياسي ميان وجود داشته است

اما تهديد عواقب دارد از اين بعد ، اسراييل به شكل گسترده اي به توانمندي در زمينه ماجراجويي معروف است و دليل آن حمايت همه جانبه آمريكا از سياست خصمانه آريل شارون نخست وزير اسراييل است و در نتيجه طبيعي است كه اين رژيم چنين تحركات نظامي را بر ضد تمام كشورها انجام دهد.

به گفته وي ، تهديدهاي اسراييل ناشي از مزيت هاي تكنولوژي و وسايلي است كه اين رژيم در اختيار دارد، ما معتقديم در صورت درگيري و مناقشه در خاورميانه ، كشورهاي حامي اسراييل نقش اساسي ايفا مي كنند، درحالي كه آنها نبايد فضايي را ايجاد كنند كه موازنه قوا را از بين ببرد ، زيرا در اين حالت جنگ و بي ثباتي امري اجتناب ناپذير خواهد شد و موازنه راهبردي در سطح منطقه امري غير قابل كنترل خواهد شد.

ما معتقديم در صورتي كه تحولاتي كه مبتني بر توازن راهبردي و بازدارندگي ايجاد شود ، اسراييل مجبور به پذيرش شرايط منطقه خواهد شد ، اما آمريكا به اين ضرورت اعتقادي ندارد و از رژيم شارون حمايت مي كند.

شمخاني تاكيد كرد: اسراييلي ها به خوبي به قدرت و امكانات بازدارندگي يا پاسخ نظامي ايران واقف هستند و نمي توانند آن را انكار كنند ، ما معتقديم اين تهديدها به مثابه انعكاسي از نيت هايي جنگ طلبانه و توسطعه طلبانه اسراييل است در حالي كه نمي توانيم از اين نكته غفلت كنيم كه اسراييل نمي تواند بدون در نظر گرفتن عواقب اقدامات خود و نحوه واكنش ايران دست به تحرك بر ضد ايران بزند.

شمخاني در مورد فشارهاي آمريكا بر اروپايي ها در مساله روابط آنها با ايران و توانايي ايران بر ايجاد اختلاف ميان مواضع اروپا و آمريكا گفت : اروپايي ها با سياست سلطه طلبانه آمريكا در ايجاد امپراطوري جهاني مخالفت مي كنند و دخالت هاي يك جانبه آمريكا در مسائل خاورميانه را نمي پذيرند ، لذا ايجاد تباين و تضاد ميان موضع آمريكا و اروپا بويژه در موضوعات منطقه اي و جهاني امري اجتناب ناپذير خواهد بود.

اما در مورد مساله هسته اي ايران و امضاي پروتكل الحاقي مي توان آن را تجربه مقبول اروپايي توصيف كرد ، اروپايي ها معتقدند كه منطق گفتگو در نهايت پيروز خواهد شد و منطق گفتگو از اوايل دهه نود آغاز شد و در مراحلي با خلل روبرو شد اما در نهايت فضاهايي از تفاهم ايراني اروپايي را در مساله هسته اي به وجود آورد.