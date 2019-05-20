فعالیت ۶ هزار نیرو در موسسات حفاظتی و مراقبتی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بوستانی اظهار کرد: در قالب مؤسسات خدماتی حفاظتی و مراقبتی حدود ۶ هزار نیروی مسلح و غیر مسلح در کنار پلیس برای تأمین امنیت خراسان رضوی تلاش می‌کنند.

وی افزود: مهمترین مأموریت این مؤسسات استفاده از نگهبان مسلح و غیر مسلح در محلات و مجتمع‌های مسکونی، بانک‌ها، مراکز دولتی و غیر دولتی و ساماندهی طراحی نصب و پشتیبانی سیستم‌های حفاظتی و الکترونیکی هشدار دهنده است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: این مؤسسات خدماتی و حفاظتی بر طبق ماده ۱۳۲ قانون توسعه چهارم از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کردند و هدف از فعالیت این مؤسسات ارتقا توانمندی‌های ناجا در پیشگیری از جرایم و ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی بوده است.

وی در خصوص تأمین امنیت شب‌های قدر نیز گفت: در قالب طرح یکپارچه سازی نیروی انتظامی از نیروهای این مؤسسات خدماتی برای تأمین امنیت مردم در شب‌های قدر استفاده خواهد شد.

بوستانی تصریح کرد: حفاظت از جان و مال مردم و پیشگیری از جرایم احتمالی با توجه با خالی بودن منازل در شب‌های قدر اولویت پلیس است چرا که حضور مردم در مراسمات مذهبی این شب باید با فراغ بال و خاطری آسوده صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۴۳ مؤسسه خدماتی حفاظتی در استان مشغول فعالیت هستند که ۲۴ مؤسسه از این تعداد در مشهد هستند، این مؤسسات با توجه به قرارداد و درخواست کارفرمایان از نیروهای بسیجی و بازنشستگان و آموزش دیده استفاده می‌شود.