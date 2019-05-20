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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۱۲

با دستور رئیس جمهور؛

دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام اقداماتی برای «رونق تولید» شدند

دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام اقداماتی برای «رونق تولید» شدند

رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دستور داد تا در زمینه رونق تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور و آموزش مهارت‌های عملی با هدف رونق تولید و اشتغالزایی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زائد و دست و پاگیر و غیر ضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیردولتی به طور جدی تسریع کنند.

همچنین، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به وضعیت بارش‌ها در سال جاری و تأمین شرایط مناسب برای جذب گردشگر در زمینه توسعه گردشگری اقدام کند.

وزارت جهاد کشاورزی در جهت حصول خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آنها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند.

افزون بر این، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری با کاهش ساعات آموزش‌های صرف نظری، برای آموزش مهارت‌های عملی و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام کنند.

بر اساس این دستور، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت رونق فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و همچنین اشتغالزایی اقدامات لازم را به عمل آورند.

کد مطلب 4621442
محمد مهدی ملکی

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    نظرات

    • علی IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
      0 0
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      ایشان سکوت کند تا ریاستش بپایان رسد برای ملت و مملکت ضررش کمتر است هر وقت حرفی زد مشکلات شروع شد
    • IR ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
      0 0
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      میگن تو جلسه شورای انقلاب فرهنگی اعتراض کردن چرا سند 2030 را بصورت دولتی تصویب کردی و بودجه گذاشتی؟ برخلاف نظر رهبری و مجلس جوابش اخراج آقا رحیم شد

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