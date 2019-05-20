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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۵۵

اکران مستند «عبور ناممکن» در پاریس

اکران مستند «عبور ناممکن» در پاریس

مستند «عبور ناممکن» روایت چگونگی آزادسازی خرمشهر، در جمع شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مقیم پاریس در مراسم بزرگداشت فتح خرمشهر اکران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «عمار فیلم»، مستند «عبور ناممکن» که روایتی از چگونگی آزادسازی خرمشهر است در جمع شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مقیم پاریس و در برنامه افطار تا سحر و در بزرگداشت فتح خرمشهر اکران شد.

در این برنامه که با حضور کامیاب رایزن فرهنگی سفارت و حجت الاسلام و المسلمین مکی مسئول مرکز اسلامی فرانسه برگزار شد، دانشجویان فنی و مهندسی ضمن تماشای حماسه آفرینی مهندسان غیور ارتش در احداث پل‌ها در عملیات بیت المقدس که به آزادسازی خرمشهر منتهی شد، از این مستند استقبال کردند و گپ و گفت‌های دوستانه‌ای پس از تماشای آن با موضوع جبهه و جنگ شکل گرفت.

کد مطلب 4621470

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