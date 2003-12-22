رييس جمهور سابق سودان : تكامل جهان اسلام براى دشمنانش خطرساز است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي در همايش جهان اسلام چالشها و فرصتها افزود : متاسفانه با وجود مولفه هاى فراوان قدرت و توانايي درميان كشورهاى اسلامي ، جهان اسلام هنوز خود را باور نكرده است ، جهان اسلام از توانايي هاى گسترده برخوردار است و مي تواند تاثير بسزايي بر ساير كشورهاى دنيا داشته باشد.

وى گفت : كشورهاى اسلامي بايد از توانايي ها و ابزارهاى خود بهره بردارى كافي كنند تا بتوانند در آينده نقش فعالي، براى همكاريهاى سازنده در تمام زمينه هاى علمي ، فرهنگي ، اقتصادى و سياسي جهان ايفا كنند.

وي افزود: تحقق اين امر با برنامه ريزى و تكامل در زمينه هاى مختلف ميسر است و سازمان كنفرانس اسلامي ، نقش مهمي در اين زمينه برعهده خواهد داشت.

سوارالذهب تصريح كرد : جهان اسلام متشكل از 45 كشور و با جمعيتي افزون بر يك و نيم ميليارد نفر كه بيش از 44 درصد توليد نفت جهان را در دست دارد، از نظر اقتصادى نيز مي تواند بر جهان تاثيرات مهمي داشته باشد.

رييس جمهور پيشين سودان افزود : كشورهاى اسلامي با استفاده از توانايي اقتصادى خود مي توانند با سيستم اقتصاد جهاني مقابله كنند و قدرت اقتصادى مي تواند محور اصلي ايجاد وحدت بين كشورهاى اسلامي باشد.

وى گفت : تكامل اقتصادى ، زمينه ايجاد وحدت فرهنگي واجتماعي ايجاد مي كند و موفقيت اتحاديه اروپا در همكاريهاى اقتصادى بين كشورهاى عضو مي تواند بعنوان يك تجربه موفق براى جهان اسلام درنظر گرفته شود.

الذهب با تاكيد بر اين نكته كه تلاشهاى فردى كافي نيست و بستن درها نيز چاره ساز نخواهد بود، اظهار داشت : جهان اسلام بايد باايجاد پايه و اساس و تكامل در فعاليتهاى اقتصادى ، در مقابل دشمنان خود بايستد.

وى تاسيس بازار مشترك اسلامي را بعنوان يك راهكار مناسب براى اين منظور دانست و گفت : اين بازار كليد تكامل بيشتر براى دستيابي به منافع حياتي و ايجاد روحيه وحدت بين كشورهاى اسلامي خواهد بود.

وي بررسي واقعيت كشورهاى اسلامي با واقعيتى بين المللي و تدوين پايه هاى گفتگوى علماى اسلامي را از جمله استراتژى هاى موثر در ايجاد وحدت بين كشورهاى مسلمان عنوان كرد.

الذهب ايجاد موسسات و سازمانها جهت تحقق تكامل در زمينه هاى فرهنگي ،اقتصادى و سياسي تدوين برنامه هاى عملياتي جهت تشويق بازرگاني مشترك ميان كشورهاى اسلامي ، و مشخص كردن مشكلات جهان اسلام و ارايه راه حل مناسب براى حل اين مشكلات رااز جمله اقداماتي نام برد كه كشورهاى مسلمان بايد نسبت به آن توجه كنند.

وى تصريح كرد: نيروهاى خارجي و دشمنان اسلام اين واقعيت را درك كرده اند كه تكامل جهان اسلام براى آنها خطرساز است ،به همين خاطر كشورهاى مسلمان نيزبايد با اتخاذ يك ديدگاه مشترك ، از اين موقعيت استفاده كنند و جايگاه خودرا بيش از پيش در دنيا مستحكم سازند.