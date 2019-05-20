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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۵۲

برگزاری چهارمین دوره جشنواره فیلم و تئاتر هیلاج

برگزاری چهارمین دوره جشنواره فیلم و تئاتر هیلاج

چهارمین جشنواره فیلم و تئاتر هیلاج با افزودن یک بخش جدید در مردادماه سال ۹۸ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره هیلاج، جشنواره فیلم و تئاتر هیلاج به مدیریت امیرشهاب رضویان و دبیر اجرایی رضا اسدی پس از برگزاری سه دوره موفق با حضور جوانان علاقمند به تئاتر و سینما، چهارمین دوره خود را پیش رو دارد.

در این دوره بخشی به عنوان «یک فیلم، یک پلان، یک دقیقه» با رویکرد ساخت فیلم‌های ۱ دقیقه‌ای بدون کات، با موضوع محیط زیست به جشنواره اضافه شده است.

همچنین بخش تئاتر چهارمین جشنواره فیلم و تئاتر هیلاج طبق سنوات گذشته با هدف حمایت از جوانان به صورت دانشجویی انجام می‌شود. کلیه فیلمسازان فیلم کوتاه و کارگردانان تئاتر که علاقمند به حضور در این رویداد هنری هستند می‌توانند با مراجعه به سایت www.Hilaj.com و پر کردن فرم جشنواره ثبت نام کنند.

کد مطلب 4621508
فریبرز دارایی

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