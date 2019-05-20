برگزاری چهارمین دوره جشنواره فیلم و تئاتر هیلاج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره هیلاج، جشنواره فیلم و تئاتر هیلاج به مدیریت امیرشهاب رضویان و دبیر اجرایی رضا اسدی پس از برگزاری سه دوره موفق با حضور جوانان علاقمند به تئاتر و سینما، چهارمین دوره خود را پیش رو دارد.

در این دوره بخشی به عنوان «یک فیلم، یک پلان، یک دقیقه» با رویکرد ساخت فیلم‌های ۱ دقیقه‌ای بدون کات، با موضوع محیط زیست به جشنواره اضافه شده است.

همچنین بخش تئاتر چهارمین جشنواره فیلم و تئاتر هیلاج طبق سنوات گذشته با هدف حمایت از جوانان به صورت دانشجویی انجام می‌شود. کلیه فیلمسازان فیلم کوتاه و کارگردانان تئاتر که علاقمند به حضور در این رویداد هنری هستند می‌توانند با مراجعه به سایت www.Hilaj.com و پر کردن فرم جشنواره ثبت نام کنند.