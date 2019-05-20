نشاء مکانیزه در ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان

حیدر کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد، اظهار کرد: از ابتدای آغز فصل نشاء تاکنون ۱۲۰ هزار هکتار از این اراضی به صورت مکانیزه کشت شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر شش هزار دستگاه نشاء کار در گیلان وجود دارد، گفت: کاهش هزینه نشاکاری، سرعت انجام کار، کاهش سختی کار، راندمان بهتر محصول نسبت به روش سنتی و افزایش درآمد کشاورزان از جمله مزایا استفاده از کشت مکانیزه و استقبال بیشتر شالیکاران است.

کامیاب در ادامه بیان کرد: پیش بینی می‌شود در فصل زراعی امسال بیش از ۱۳۷ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان گیلان به صورت مکانیزه نشاء شوند.