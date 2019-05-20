کشاورزی قزوین میراث ارزشمند گذشتگان است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه ظهر دوشنبه در دیدار با علیرضا خزائلی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین اظهار کرد: استان قزوین با قدمت کشاورزی دیرینه در بخش کشاورزی به عنوان یک میراث باقی مانده از نسل‌های گذشته الگوی بسیار مناسبی برای کشاورزی سنتی و مدرن است.

وی به وجود باغستان قزوین با قدمت یک هزار ساله اشاره کرد و گفت: وجود باغستان سنتی در شهر قزوین یک ظرفیت اکولوژیکی بی نظیری برای شهر و بخش کشاورزی است.

خمسه در ادامه افزود: با گذر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی نوین و مدرن بایستی میراث گذشتگان را حفظ کرد.

وی تاکید کرد موزه کشاورزی قزوین می‌تواند محل مناسبی برای حفظ و نگهداری این میراث گرانقدر باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطر نشان کرد: استان قزوین پتانسیل مستعدی در تولید محصولات کشاورزی دارد بنابراین باید از این ظرفیت بخوبی بهره برد.

در این دیدار علیرضا خزائلی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین بر لزوم همکاری دوجانبه در حفظ و نگهداری میراث کشاورزی استان تاکید کرد.