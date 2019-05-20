به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دهقانی صبح امروز در دومین نشست ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا از فشار خون بالا به عنوان قاتل خاموش یاد کرد و اظهار داشت: این بیماری در سال گذشته سبب مرگ بالغ بر ۹۷ هزار نفر در کشور شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک سوم جمعیت کشور به فشار خون بالا مبتلا هستند، بیان کرد: ۴۰ درصد از این افراد از بیماری خود اطلاع ندارند زیرا از عوارض و نشانه‌های آن مطلع نیستند.

دهقانی عنوان کرد: این بیماری سبب بروز سکته‌های قلبی و مغزی در افراد می‌شود و جالب اینجاست که تعداد زیادی از افرادی دچار سکته می‌شوند بعد از مراجعه به بیمارستان و طی مراحل درمان متوجه بیماری فشار خون خود می‌شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد خاطرنشان کرد: عدد ۱۴۰ روی ۸۰، فشار خون بالا تلقی می‌شود و باید اقدامات درمانی روی این افراد آغاز شود.

وی با تاکید بر اینکه کنترل این بیماری کار دشواری است بنابراین پیشگیری بسیار مؤثرتر است، افزود: نخستین گام در این زمینه ارائه آموزش‌های لازم در زمینه تغذیه، کنترل فشار خون و … است.

دهقانی همچنین بر ضرورت شناسایی افراد دارای فشارخون بالا تاکید کرد و بیان داشت: در همین راستا طرح بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در کل کشور آغاز شده و در استان یزد نیز این طرح از ۲۷ اردیبهشت‌ماه آغاز شده است.

وی یادآور شد: در قالب این طرح تمام افراد ایرانی، غیر ایرانی و مهمانان کشوری بین ۳۰ تا ۷۰ سال، بیماران کلیوی و تمامی زنان باردار در هر گروه سنی غربالگری می‌شوند.

دهقانی خاطرنشان کرد: گروه‌های یاد شده باید برای اندازه گیری فشار خون خود به مراکز ثابت و سیار، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت مراجعه کنند.

به گزارش مهر، طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا طی دو مرحله از ۲۷ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد و از ۱۷ خرداد تا ۱۵ تیرماه اجرایی می‌شود.