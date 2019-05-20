به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی یزد، سیدحسین احمدی، جانباز ۷۰ درصد یزدی و همسر وی در اقدامی ارزشمند با تأمین سرویس کاملی از لوازم خانگی شامل ۴۹ قلم کالای منزل و ۱۹ قلم مایحتاج اساسی زندگی، به کمک چند تن از کتابداران آسیب‌دیده در سیل استان گلستان شتافتند.

این زوج یزدی همچنین به منظور فرهنگ‌سازی در استفاده از کالای ایرانی، تمامی اقلام اهدایی خود را از محصولات تولید شده در داخل کشور تهیه و اهدا کرده‌اند.

اقلام اهدایی زوح خیّر یزدی به همراه سری دوم کمک‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان یزد، به تهران ارسال شد و در چند روز آینده به کتابداران سیل‌زده استان گلستان تحویل خواهد شد.

به گزارش مهر، خیران، کتابداران و اعضای کتابخانه‌های عمومی استان یزد نیز تاکنون در دو مرحله کمک‌های فرهنگی خود شامل کتاب، اسباب‌بازی و لوازم‌التحریر را در قالب پویش «بهار مهربانی» و برای بهره‌مندی کودکان مناطق سیل‌زده به کتابخانه‌های عمومی سراسر استان تحویل داده‌اند.