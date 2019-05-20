تبیین بیانیه گام دوم انقلاب محور اصلی عملیات رمضان است

حجتالاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی محور اصلی عملیات رمضان در استان است، گفت: بیان اثرات انقلاب اسلامی در زندگی و تقویت باورهای معنوی یکی از مهمترین شاخصههای شکلگیری انقلاب بوده است.
وی گفتمان سازی در سطح مدارس و دانشگاههای استان را یکی از اقدامات مهم تبلیغات اسلامی در راستای تبیین بیانه گام دوم انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: روحانیون مستقر، مبلغین اعزامی، مسئولین مؤسسات و کانونهای فرهنگی دینی در برگزاری ویژهبرنامههای ماه مبارک رمضان و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نقشی مهم و اثرگذار دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز در بخش دیگری گفت: دشمنان مأیوس از اقدام نظامی علیه ایران اسلامی به دنبال تضعیف باورها و اشاعه بی بندباری بین نسل جوان هستند به همین منظور باید فعالان عرصه فرهنگی تمام تلاش خود را برای آگاهی بخشی به همه آحاد جامعه بهویژه جوانان بهکارگیرند.
مسعودی اضافه کرد: امروز ایران اسلامی در بسیاری از زمینههای علمی، قلههای پیشرفت و ترقی را یکی بعد از دیگری پیموده و همین امر دشمنان را وادار به هر اقدامی بهمنظور جلوگیری از توسعه ایران اسلامی میکند لکن هوشیاری مسئولان و تبعیت از رهنمودهای معظم له آنها را از رسیدن به اهداف شوم خود مأیوس میکند.
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