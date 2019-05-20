موتورسواران در ۵۰ درصد تصادفات درون شهری نقش دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رجب زاده در نشست شورای هماهنگی ترافیک خراسان شمالی، اظهار کرد: با توجه به نقش موتورسواران در میزان تصادفات درون شهری باید طرحهای ویژهای از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی استان با هدف رعایت قوانین و کاهش تصادفات ارائه شود.
رجب زاده با تاکید بر اینکه بدون تعصب و جهتگیری ذهنی باید عوامل مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری مورد مطالعه دقیق کارشناسی قرار گیرد، افزود: نیمی از تصادفات درون شهری را موتورسواران مرتکب میشوند که نگاه پیشگیرانه در این حوزه باید حاکم شود.
وی در ادامه خواستار نظارت بر طرح پایش پلاک و اعمال قانون کلاه کاسکت شد و گفت: ۶۵ درصد آمار فوتیها ناشی از تصادفات از ناحیه سر بوده، بنابراین اعمال جدی قانون از سوی پلیس در این زمینه الزامی است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش آموزش در کاهش تصادفات درون و برون شهری، مطرح کرد: تدوین برنامه جامع کاهش تصادفات استان در خصوص سرعت گاهها، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری، دوربینهای کنترل سرعت، نصب علائم راهنمایی و رانندگی از بین بردن گرههای کور ترافیکی با هدف کاهش تصادفات الزامی است.
تاکید بر توسعه طرح پارک ترافیک به شکل مجزا، مدیریت توقف تاکسیهای خطی و اجرایی شدن مصوبات قبلی توسط متولیان امر به ویژه شهردارها از دیگر دستورات معاون عمرانی استاندار در این نشست بود.
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