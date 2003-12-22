هندو اسرائيل درباره همكاري نظامي گفتگو كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سر لشگر آموس يارون دبيركل وزارت جنگ اسرائيل امروز با روساي نيروي هوايي ، زميني و دريايي هند ديدار كرد .

در اين ديدار هيات اسرائيلي درباره تجهيزات تسليحاتي ، تحقيقات مشترك نظامي و همكاري صنعتي در بخش دفاعي با مقامات هندي بحث و گفتگو كردند .

در اين ديدار دو روزه آموس يارون با جورج فرناندز وزير دفاع هند نيز ديدارخواهد كرد .

هند در ماه اكتبر قراردادي يك ميليارد دلاري براي خريد سه سيستم رادارهشدار دهنده فالكون امضاء كرد كه با واكنش شديد پاكستان روبرو شد .

امضاي قرارداد خريد فالكوم يك ماه پس از سفر پنج روزه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي به هند صورت گرفت.

هند كه از حاميان قديمي مسئله فلسطين است در سال 1992 روابط ديپلماتيك با اسرائيل برقرار كرد و از آن زمان اسرائيل از بزرگترين تامين كنندگان تجهيزات دفاعي هند است .

از سويي امروز اليزر سندبرگ وزير فناوري و علوم اسرائيل و ابي هار ايون دبيركل آژانس فضايي اسرائيل به طور جداگانه سفر سه روز خود به هند را آغاز كردند .

آنها قرار است در اين سفر موافقت نامه اي را امضاء كنند كه بر اساس آن تلسكوپ فضايي تائووكس روي ماهواره هندي 4-جي اس اي تي قرار مي گيرد .



